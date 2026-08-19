وكيل تعليم بالغربية يكرم المتميزين في مجال العلوم والتكنولوجيا

كرم ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، منال عبد المنعم مصطفى موجه Science بالمديرية، تقديراً لأدائها المتميز، وجهودها الدؤوبة في المتابعة الميدانية الفعالة، وذلك بحضور الأستاذة جيهان مصطفى صابر، وكيل المديرية.

توجيهات تعليم الغربية

كما يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ الغربية، وفي إطار تكريم المتميزين في العمل، ودعم الكوادر التعليمية.

تقدير الجهد المبذول

كما قدم وكيل الوزارة شهادة التقدير لها، تقديراً لجهدها المتميز في العمل، وحرصها الدائم على تطوير أساليب التوجيه الفني، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الطلاب والمعلمين في المحافظة.