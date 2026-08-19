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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تستقبل وزير البترول والثروة المعدنية ونائب وزير التعليم

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

استقبلت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية،
والأستاذ الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية و التعليم لشئون التعليم الفني، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني؛ وذلك في مستهل زيارتهم في إطار دعم خطط التنمية الواعدة بالمحافظة، ومتابعة عدد من المشروعات التي تستهدف تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، والسيد محمد كجك نائب المحافظ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وأوضحت المحافظ أنه من المقرر أن تتضمن الزيارة وضع حجر أساس مشروع "إنتاج حمض الفوسفوريك" بمنطقة أبو طرطور، وتوقيع بروتوكول إنشاء "مدرسة فوسفات مصر الدولية للتكنولوجيا التطبيقية" كأول مدرسة تعدين تطبيقي على مستوى الجمهورية، بالإضافة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بدعم مشروعات التنمية بالمحافظة، ومناقشة فرص ومشروعات التعاون المشترك؛ بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات والمقومات التي تتمتع بها محافظة الوادي الجديد.

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