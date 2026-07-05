متحدث التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. والتظلم متاح لمن يرى أحقيته

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن. وأضاف أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفقًا للضوابط المعتمدة.

مكاتب التموين

وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن باب التظلمات متاح للمواطنين من خلال مكاتب التموين، حيث يتم فحص كل تظلم والرد على صاحبه بشكل مباشر، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وتابع أنه تم حذف 850 الف مواطن في شهر يونيو الماضي، ومستمرين في تنقية من أجل وصول الدعم لمن يستحق.