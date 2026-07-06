النرويج مفاجأة كأس العالم.. أقصت البرازيل وتنتظر الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك

حقق منتخب النرويج إنجازًا كبيرًا بعدما حجز مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، إثر فوزه المثير على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب نيويورك نيوجيرسي، ضمن منافسات دور الستة عشر.

وينتظر منتخب النرويج الفائز من مواجهة المكسيك وإنجلترا في الدور الربع نهائي.

إهدار مبكر يربك حسابات البرازيل

بدأ المنتخب البرازيلي المباراة بقوة، وحصل على فرصة مثالية للتقدم بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة الثانية عشرة، إلا أن برونو جيماريش فشل في استغلالها، بعدما أهدر الركلة ليمنح منتخب النرويج دفعة معنوية كبيرة لمواصلة الصمود أمام الضغط البرازيلي.

فرص ضائعة من الجانبين

شهدت المباراة العديد من الفرص الخطيرة، حيث كاد البديل إندريك أن يمنح البرازيل هدف التقدم بعدما انفرد بالمرمى، لكنه لم ينجح في هز الشباك. وفي المقابل، اقترب إيرلينج هالاند من التسجيل لصالح النرويج، إلا أن تسديدته مرت بجوار العارضة وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

هالاند يقود النرويج إلى الانتصار

انتظر منتخب النرويج حتى الدقيقة الثمانين ليفتتح التسجيل عن طريق هدافه إيرلينج هالاند، الذي استغل هجمة منظمة وأسكن الكرة داخل الشباك، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويؤكد تفوق منتخب بلاده بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة التسعين، ليقرب النرويج من التأهل إلى الدور التالي.

هدف متأخر لا ينقذ البرازيل

وفي الوقت بدل الضائع، حصل منتخب البرازيل على ركلة جزاء جديدة، نجح نيمار جونيور في تحويلها إلى هدف، لكنه جاء متأخرًا ولم يكن كافيًا لتغيير نتيجة اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز النرويج بهدفين مقابل هدف، وخروج المنتخب البرازيلي من البطولة.

تشكيل منتخب البرازيل في المباراة

دخل منتخب البرازيل اللقاء بتشكيل ضم أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأمامه دانيلو، وماركينيوس، وجابرييل، ودوجلاس سانتوس في الدفاع، بينما تواجد في الوسط كاسيميرو، وبرونو جيماريش، وريان، وقاد الهجوم كل من جابرييل مارتينيلي، وماتيوس كونيا، وفينيسيوس جونيور، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الخروج أمام منتخب النرويج المتألق