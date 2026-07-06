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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كأس العالم.. هدف ملغي وركلة جزاء في شوط أول سلبي بين البرازيل والنرويج

لقاء البرازيل والنرويج
لقاء البرازيل والنرويج
حسام الحارتي

حسم التعادل السلبي احداث الشوط الأول من مباراة منتخب البرازيل ضد نظيره النرويج، في مباراة دور الـ16 من كأس العالم 2026، والتي تجمع المنتخبين حاليا على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية،


 

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وأهدر منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء

وخاض البرازيل المباراة بتشكيل مكون من :-


 

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، جابرييل، سانتوس

الوسط: جيماريش، كاسيميرو، ريان

الهجوم: مارتينيلي، فينيسيوس جونيور، كونها

وخاض النرويج المباراة بتشكيل مكون من 
 


 

حراسة المرمى: أوريان نيلاند

خط الدفاع: جوليان رايرسون، أجير، توربيورن هيجيم، وولف

خط الوسط: بيرجي، مارتن بيرج، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا،  إرلينج هالاند

البرازيل النرويج كأس العالم مونديال

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