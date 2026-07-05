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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فينيسيوس جونيور يقود تشكيل البرازيل لمواجهة منتخب النرويج في دور الـ16 بكأس العالم

فينيسيوس جونيور يقود تشكيل البرازيل لمواجهة منتخب النرويج في دور الـ16 بكأس العالم
فينيسيوس جونيور يقود تشكيل البرازيل لمواجهة منتخب النرويج في دور الـ16 بكأس العالم
أ ش أ

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم، تشكيل فريقه لمواجهة منتخب النرويج، مساء اليوم الأحد، على ملعب "ميتلايف" بمدينة نيويورك الأمريكية، في إطار دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم المُقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حتى يوم ١٩ يوليو الجاري.
ويقود النجم فينيسيوس جونيور تشكيل منتخب البرازيل على النحو الآتي.. في حراسة المرمى: أليسون بيكر، وفي خط الدفاع: دانيلو – جابريال – ماركينيوس – دوجلاس سانتوس، وفي خط الوسط:كاسيميرو – برونو جيماريش -جابريال مارتينيلي – ريان، وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ماتيوس كونيا.
وتأهل منتخب البرازيل لدور الـ16 بعد الفوز على اليابان بنتيجة 2-1، بينما وصل منتخب النرويج لهذا الدور بعد تخطي كوت ديفوار بنتيجة 2-1.
وسيواجه الفائز من مباراة البرازيل والنرويج في ربع النهائي، المتأهل من لقاء إنجلترا والمكسيك.

الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لمنتخب البرازيل لكرة القدم منتخب النرويج ملعب ميتلايف بمدينة نيويورك الأمريكية دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة القدم النجم فينيسيوس جونيور

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