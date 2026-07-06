ضبط عاطلاً بحوزته 91 طربة حشيش قبل ترويجها في حملة بقطور

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية، بقيادة الرائد أحمد بهاء، رئيس المباحث، والنقيب شادي شبل، معاون المباحث، من إلقاء القبض على عاطل وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، قبل ترويجها على عملائه بدائرة المركز.

تفاصيل الحملة الأمنية



وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث مركز قطور تفيد بقيام متهم (عاطل، مقيم بدائرة المركز) بمزاولة نشاط إجرامي واسع النطاق في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من قريته والمناطق المجاورة مسرحاً لتجارتهم غير المشروعة.

ردع مخالفين



وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبط المتهم، وبتفتيشه عُثر بحوزته على 91 طربة من جوهر مخدر الحشيش معدة وجهزة للبيع، بالإضافة إلى سلاح ناري، و1200 قرص مخدر من عقار "التامول".

ردع مخالفين



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة والأقراص بقصد الاتجار، والسلاح الناري لتأمين نشاطه الإجرامي.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.