إيفان يواس: بوتين يحاول إظهار أن روسيا منتصرة في الحرب على أوكرانيا

قال إيفان يواس، مستشار مركز السياسة الخارجية في أوكرانيا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول أن يقول للجميع إن روسيا هي المنتصرة في هذه الحرب، وإنها قد نجحت، ولذلك يؤكد على ذلك مرارًا وتكرارًا، والآن نرى أن هناك تقاربًا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن القوات الروسية لم تحقق أي تقدم، ولم تقم بأي شيء يُذكر.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج "منتصف النهار"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن الجنود الروس موجودون بالفعل في مدينة كوستيانتينيفكا، لكن هذا لا يعني أنهم يسيطرون عليها بالكامل، لقد أعلنت روسيا 5 مرات أنها تسيطر على المدينة، ولكن عندما ننظر إلى الواقع نجد أن الجنود الأوكرانيين ما زالوا موجودين هناك.

وأوضح أن الرئيس بوتين قال للرئيس ترامب إن هناك تقدمًا روسيًا في المنطقة، لكن الحقيقة أن كل ذلك محض كذب، لأن أوكرانيا ما زالت تمتلك اليد العليا في المدينة، لافتا إلى أن أوكرانيا قريبة من الرئيس ترامب، وبالنسبة للقاء الأخير، فقد قال الرئيس بوتين للرئيس ترامب إن روسيا ستسيطر على معظم الأراضي الأوكرانية المتنازع عليها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

شاهدت بنفسي بعض الصواريخ الباليستية الروسية

وواصل تصريحاته: "هناك مواقف روسية لا تعبر عن الحقيقة، وروسيا تحاول بصورة كبيرة الترويج لروايتها، لقد شاهدت بنفسي بعض الصواريخ الباليستية الروسية، وقد تضرر منزلي شخصيًا بسبب هذه الهجمات".