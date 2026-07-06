تأجيل مباراة المكسيك وإنجلترا في كأس العالم لسوء الأحوال الجوية

تقرر تأجيل انطلاق مباراة منتخبي المكسيك وإنجلترا في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 لمدة 60 دقيقة، بسبب سوء الأحوال الجوية والعواصف الرعدية التي تضرب المنطقة المحيطة بملعب المباراة، في إطار الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين والجماهير.

وكان من المقرر أن تنطلق المواجهة في الساعة الثالثة فجرًا على استاد أزتيكا، قبل أن تعلن الجهات المنظمة تأجيل ضربة البداية لمدة ساعة، بعد متابعة التقارير الخاصة بالأحوال الجوية التي أشارت إلى استمرار العواصف الرعدية، ما استدعى اتخاذ قرار التأجيل بشكل فوري.

إجراءات احترازية لضمان سلامة الجميع

جاء قرار التأجيل حرصًا على تطبيق معايير السلامة المعتمدة في البطولة، حيث تفرض اللوائح إيقاف أو تأجيل المباريات في حال وجود مخاطر ناتجة عن الأحوال الجوية، خاصة عند حدوث عواصف رعدية قد تشكل خطرًا على اللاعبين والأجهزة الفنية والجماهير المتواجدة في المدرجات.

ومن المنتظر أن تتم إعادة تقييم الأوضاع الجوية قبل الموعد الجديد لانطلاق المباراة، للتأكد من جاهزية الملعب وتوافر الظروف المناسبة لإقامة اللقاء دون أي مخاطر.

مواجهة مرتقبة في دور الستة عشر

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل قوة المنتخبين ورغبتهما في مواصلة المشوار نحو الأدوار النهائية من البطولة، حيث يسعى كل منهما لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وكان منتخب إنجلترا قد تأهل إلى دور الـ16 بعدما نجح في تخطي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية في الدور السابق، مقدمًا أداءً قويًا أكد به جاهزيته للمنافسة على اللقب.

في المقابل، تمكن منتخب المكسيك من بلوغ الدور ذاته عقب فوزه على منتخب الإكوادور، ليواصل مشواره في البطولة وسط دعم جماهيري كبير، خاصة مع إقامة المباراة على أرضه وبين جماهيره.

وتترقب الجماهير إعلان الموعد النهائي لانطلاق اللقاء، وسط آمال بأن تتحسن الأحوال الجوية سريعًا، بما يسمح بإقامة المباراة في أجواء آمنة، واستكمال منافسات كأس العالم دون أي عوائق، في واحدة من أبرز مواجهات دور الستة عشر التي ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم