إسلام صادق عن هزيمة البرازيل من النرويج: كبرى مفاجآت كأس العالم

أطاح منتخب النرويج بنظيره منتخب البرازيل من دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2026، عقب الفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأحد على ملعب متلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وعلق الصحفي إسلام صادق: البرازيل تودع المونديال على يد النرويج بقيادة هالاند بعد الخسارة ١-٢ في كبرى مفاجآت كاس العالم!

وأحرز منتخب النرويج هدفا في الدقيقة 4 ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، وأهدر منتخب البرازيل هدف التقدم في الدقيقة 14 من ركلة جزاء.



وفي الدقيقة 80 أحرز النجم النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الأول، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليقود بلاده لتأهل تاريخي إلى الدور ربع النهائي ببطولة گاس العالم.



وفي نهاية المباراة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء ثانية للبرازيل أحرزها البديل نيمار داسيلفا لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.



ويلتقي منتخب النرويج مع الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك التي تقام في الثالثة من فجر الاثنين.