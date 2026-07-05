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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يعزز التعاون الدولي والمحلي بزيارة إلى الدنمارك وتفقد مراكز تنمية الأسرة بمحافظة البحيرة

المجلس القومي للمرأة يعزز التعاون الدولي والمحلي بزيارة إلى الدنمارك وتفقد مراكز تنمية الأسرة بمحافظة البحيرة
المجلس القومي للمرأة يعزز التعاون الدولي والمحلي بزيارة إلى الدنمارك وتفقد مراكز تنمية الأسرة بمحافظة البحيرة
أ ش أ

 واصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتعزيز التعاون الدولي ودعم برامج تمكين المرأة والأسرة، من خلال المشاركة ضمن الوفد المصري في زيارة ميدانية إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن لتبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية، بالتوازي مع زيارة ميدانية لمحافظة البحيرة لتفقد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفل ومراكز تنمية وصحة الأسرة، في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمرأة والأسرة وتعزيز القدرات المؤسسية.

ففي إطار الشراكة الاستراتيجية بين الدولة المصرية ووكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA)، شارك المجلس القومي للمرأة ضمن الوفد المصري في الزيارة الميدانية التي استضافتها العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، بهدف تبادل الخبرات في مجالات اللجوء والتحقق من الهوية، وتعزيز القدرات الوطنية في التعامل مع قضايا اللجوء وفقًا للمعايير القانونية الدولية.

ومثل المجلس في الزيارة نشوى الحوفي، عضوة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة نهى مرسي، رئيسة الإدارة المركزية للفروع واللجان، ضمن وفد مصري برئاسة السفير صلاح الدين عبد الصادق أحمد، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في مصر، وبمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الوطنية المعنية.

واستهدفت الزيارة تعزيز القدرات الوطنية في مجالات اللجوء وتحديد وضع اللاجئين، والتعرف على أحدث آليات التحقق من الوثائق والهوية، وجمع المعلومات الخاصة بدول المنشأ، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الوطنية وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وتضمن برنامج الزيارة جولات ميدانية إلى عدد من الجهات الدنماركية المتخصصة، شملت المركز الوطني الدنماركي للهوية، ودائرة الهجرة الدنماركية، ومجلس طعون اللاجئين، ووزارة الهجرة والاندماج، حيث اطلع الوفد المصري على أحدث الممارسات والتقنيات المستخدمة في فحص الوثائق، وإجراءات المطابقة البيومترية، وآليات تحديد الهوية، وإدارة طلبات اللجوء، إضافة إلى نظم جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بدول المنشأ.

كما شارك أعضاء الوفد في جلسات عمل وحلقات نقاش متخصصة لتبادل الخبرات مع المسؤولين الدنماركيين، واستعراض أفضل الممارسات الدولية في إدارة ملفات اللجوء، وذلك بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يسهم في دعم القدرات المؤسسية وتطوير آليات العمل وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والأوروبي.

وفي سياق متصل، واصل المجلس القومي للمرأة جهوده على المستوى المحلي، حيث أوفد وفدًا رسميًا إلى محافظة البحيرة لتفقد عدد من مراكز تنمية الأسرة والطفل ومراكز تنمية وصحة الأسرة، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحث سبل تعزيز التعاون مع المحافظة في تنفيذ البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة والأسرة.

وترأست وفد المجلس إيمان خليفة، الأمينة العامة للمجلس القومي للمرأة، نيابة عن المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس.

وشهد اللقاء استعراض أوجه التعاون القائمة بين المجلس القومي للمرأة ومحافظة البحيرة، وبحث آليات تطويرها خلال المرحلة المقبلة من خلال تنفيذ برامج ومبادرات مشتركة تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، والتوسع في الخدمات المقدمة للمرأة والأسرة، بما يتسق مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تفقد الوفد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا التابعة لمركز أبو حمص، للوقوف على مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة للأطفال والأسر، والتي شملت قاعات لتحفيظ القرآن الكريم، والتخاطب، وتعديل السلوك، وتعليم الخط العربي، والحساب الذهني، وريادة الأعمال، وتعليم اللغة الإنجليزية، إلى جانب التدريبات الرياضية في الكاراتيه وكرة القدم، بما يسهم في تنمية قدرات الأطفال والارتقاء بجودة حياتهم.

وشارك في الزيارة أيضًا الأستاذة رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج "مودة"، والدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ويُعد مركز تنمية الأسرة والطفل بقرية دمسنا أحد المراكز التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ويجري تشغيله في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بما يعزز الدور التنموي للمراكز داخل المجتمعات المحلية، ويوسع نطاق الخدمات المتكاملة المقدمة للأطفال والأسر.

وتأتي مشاركة المجلس القومي للمرأة في الزيارة الميدانية إلى الدنمارك، إلى جانب جولاته الميدانية بالمحافظات، في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية، بالتوازي مع دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الموجهة للمرأة والأسرة، وتمكين المرأة، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين في مختلف المحافظات.

المجلس القومي للمرأة تعزيز التعاون الدولي دعم برامج تمكين المرأة والأسرة العاصمة الدنماركية كوبنهاجن

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