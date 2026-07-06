القومي للمرأة يهنئ القيادة السياسية والقوات المسلحة بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية

تقدمت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعضواته وأعضائه ، ونائبته، بخالص التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أشرف زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى أبطال القوات المسلحة المصرية، بمناسبة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية الجديد، الذي يمثل إنجازًا وطنيًا يعكس ما تشهده الدولة المصرية من تطوير متواصل لقدراتها الدفاعية ومؤسساتها الوطنية، ويجسد رؤية الدولة المصرية في بناء منظومة متكاملة لحماية الأمن القومي وصون مقدرات الوطن.



وأكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح هذا الصرح الاستراتيجي يجسد حرص الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطوير مؤسساتها الوطنية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة مختلف التحديات، بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار، ويدعم مسيرة التنمية الشاملة، ويعزز قدرة الدولة على مواصلة مسيرة البناء والإنجاز في إطار الجمهورية الجديدة.

وأضافت أن المرأة المصرية كانت ولا تزال شريكًا أصيلًا في معادلة الأمن القومي، بما تؤديه من دور محوري في بناء الأسرة المصرية، وترسيخ قيم الانتماء والولاء، وإعداد أجيال واعية قادرة على استكمال مسيرة التنمية وحماية مكتسبات الوطن، مؤكدة أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بما تمتلكه من إمكانات، وإنما أيضًا بما تتمتع به من وعي مجتمعي وتماسك أسري تشكل المرأة المصرية ركيزته الأساسية.

وأوضحت رئيسة المجلس أن المجلس القومي للمرأة ينطلق في رسالته من إيمان راسخ بأن الأمن القومي هو الأساس الذي تُبنى عليه جهود التنمية المستدامة، والركيزة الأولى لتمكين المرأة وحماية الأسرة المصرية، وأن ما حققته المرأة المصرية من مكتسبات وإنجازات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة في مختلف المجالات جاء في ظل دولة قوية مستقرة، ومؤسسات وطنية راسخة، وفي مقدمتها القوات المسلحة المصرية، التي تؤدي دورها الوطني في حماية حدود الوطن وصون مقدراته.

وأكدت أن المرأة المصرية كانت وستظل شريكًا فاعلًا في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، من خلال إسهاماتها في مختلف مجالات التنمية، ودورها المحوري في تنشئة الأجيال، وتعزيز التماسك المجتمعي، وترسيخ ثقافة العمل والعطاء والانتماء، بما يسهم في دعم استقرار الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

كما أكدت المستشارة أمل عمار أن القوات المسلحة المصرية ستظل الدرع الحصين للوطن، بما تقدمه من تضحيات خالصة وجهود مخلصة في حماية أمن مصر القومي والحفاظ على مقدراتها، وهو ما يوفر البيئة الآمنة التي تُمكّن المرأة المصرية من مواصلة عطائها وإسهامها الفاعل في مختلف مسارات التنمية، وتدعم جهود الدولة في بناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واختتمت رئيسة المجلس تصريحها بالتأكيد على اعتزاز المجلس القومي للمرأة بالدور الوطني العظيم الذي تضطلع به القوات المسلحة المصرية في حماية أمن الوطن وصون استقراره، مؤكدة أن المجلس سيواصل، انطلاقًا من اختصاصاته بوصفه الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة، العمل على دعم المرأة المصرية وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية، إيمانًا بأن الأمن القومي، وتمكين المرأة، وبناء الإنسان، وحماية الأسرة المصرية، تمثل جميعها ركائز متكاملة لبناء دولة قوية وحديثة.



ودعت المستشارة أمل عمار المولى عز وجل أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا وجيشًا، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفقها إلى مزيد من التقدم والرخاء.