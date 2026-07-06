4210 وظائف بمشروع الضبعة النووية.. الرواتب تصل لـ35 ألف جنيه قدم الآن

أعلن وزير العمل حسن رداد، عن توفير 4210 فرص عمل جديدة بالتعاون مع شركتين من العاملين بمشروع محطة الضبعة النووية، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية بالعمالة المصرية المؤهلة، تنفيذاً لتوجيهات الدولة بفتح آفاق تشغيل جديدة وتوفير فرص عمل حقيقية داخل المشروعات القومية الكبرى.

ويأتي هذا الإعلان في وقت حساس تشهد فيه البلاد جهوداً مكثفة لتشغيل الشباب وتقليل معدلات البطالة، خاصة في المشروعات العملاقة التي تمثل مستقبل الطاقة النظيفة في مصر، وعلى رأسها مشروع الضبعة النووية الذي يُعد أحد أكبر المشروعات الاستراتيجية في المنطقة.



تفاصيل وظائف مشروع الضبعة النووية

أوضح الوزير أن إجمالي الفرص المعلنة يبلغ 4210 فرص عمل، منها 4060 فرصة بالتعاون مع شركة، و150 فرصة بالتعاون مع شركة أخرى، مشيراً إلى أن التقديم يتم من خلال الرابط التالي http://egyres.manpower.gov.eg/ لمدة 3 أيام من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مع تجهيز البطاقة الشخصية وشهادة قياس مستوى المهارة.

الفرص المقدمة من الشركة الأولى

تشمل الفرص التي وفرتها الشركة الأولى:

10 مهندسين مدنيين براتب 25 ألف جنيه.

25 مهندساً مدنياً يجيدون اللغة الروسية براتب 35 ألف جنيه.

10 مترجمين يجيدون اللغة الروسية براتب 25 ألف جنيه.

25 مساحاً براتب 20 ألف جنيه.

1000 عامل مساعد للعمل بالهيلتي والصاروخ، براتب 10400 جنيه.

500 عامل نقاش، و500 حداد مسلح، و500 نجار مسلح، و500 فورمجي خرسانة، وذلك براتب 14250 جنيهاً لكل وظيفة.

250 فني تركيبات "براد" براتب 25 ألف جنيه.

250 فني أرجون براتب 35 ألف جنيه.

250 لحام كهرباء براتب 25 ألف جنيه.

الفرص المقدمة من الشركة الثانية

أعلنت الشركة الثانية عن توفير 200 فرصة عمل، منها:

150 حداداً مسلحاً براتب 14 ألف جنيه.

50 عامل طلاء مبانٍ "محارة" براتب 14 ألف جنيه.

مع توفير حزمة من المزايا للعاملين تشمل ثلاث وجبات يومياً، وسكناً، ومواصلات من السكن إلى موقع العمل والعكس.

المزايا المقدمة للعاملين

يقدم العمل حزمة مزايا شاملة للمقبولين، تتضمن:

ثلاث وجبات غذائية يومياً.

سكن للعاملين.

مواصلات من السكن إلى موقع العمل والعكس.

رواتب مجزية تصل إلى 35 ألف جنيه للمهندسين المدنيين المتميزين بلغة الروسية.



أهمية مشروع الضبعة النووية

يُعد مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء أحد أكبر المشروعات القومية في مصر، حيث يهدف إلى توفير طاقة نظيفة ومستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الطاقة النووية في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان عن فرص العمل في إطار الجهود المستمرة لتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذا المشروع العملاق، الذي سيسهم في توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

دور وزارة العمل في تشغيل الشباب

أكد وزير العمل أن هذه الفرص تعكس ثقة الشركات الوطنية والأجنبية في كفاءة العامل المصري، وتؤكد نجاح التعاون بين الوزارة وشركاء التنمية في تلبية احتياجات سوق العمل، مشدداً على أن الوزارة مستمرة في التوسع في توفير فرص العمل اللائقة داخل المشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق الاستقرار الوظيفي للشباب ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني، داعياً الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف إلى سرعة التقديم واستيفاء المستندات المطلوبة للاستفادة من هذه الفرص المتميزة.



التقديم والمستندات المطلوبة

على الراغبين في التقدم للوظائف الدخول إلى الرابط المخصص للتقديم خلال فترة 3 أيام من اليوم الأحد وحتى الثلاثاء، مع تجهيز البطاقة الشخصية وشهادة قياس مستوى المهارة، حيث سيتم فرز الطلبات والمفاضلة بين المتقدمين وفقاً للمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل وظيفة.