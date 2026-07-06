الأحوال الجوية تربك استعدادات الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم

تلقى منتخب الأرجنتين ضربة جديدة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تسببت الأحوال الجوية السيئة في تعطيل برنامج استعداداته للمباراة.

تأخر الرحلة بسبب العواصف والأمطار

تعرضت بعثة منتخب الأرجنتين لتأخير في رحلة انتقالها من مدينة ميامي إلى مدينة أتلانتا، نتيجة الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي ضربت المنطقة، وهو ما أدى إلى تأجيل موعد الإقلاع عن التوقيت المحدد مسبقًا، وأربك الجدول الزمني الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ليونيل سكالوني.

ومن المنتظر أن تستغرق الرحلة الجوية نحو ساعة وأربعين دقيقة، إلا أن التأخير في الإقلاع انعكس على موعد وصول البعثة إلى أتلانتا، لتبدأ سلسلة من التعديلات في برنامج المنتخب قبل المواجهة المنتظرة أمام الفراعنة.

تغييرات منتظرة في برنامج سكالوني

وبحسب الخطة الموضوعة، كان اللاعبون سيتوجهون مباشرة إلى مقر إقامتهم عقب الوصول، والذي يبعد نحو نصف ساعة عن المطار، قبل الانتقال إلى المعسكر التدريبي، إلا أن التأخير قد يؤدي إلى وصول البعثة في وقت متأخر من الليل.

هذا الأمر قد يدفع المدير الفني ليونيل سكالوني إلى إعادة النظر في البرنامج التدريبي، خاصة أن الفريق كان يستعد لخوض مرانه الرئيسي صباح الإثنين، لكن الحاجة إلى منح اللاعبين فترة راحة كافية قد تفرض تعديلات على موعد التدريب أو مدته.

الأرجنتين تواصل معاناتها مع الطقس

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤثر فيها الظروف الجوية على استعدادات منتخب الأرجنتين، إذ سبق أن حالت الأمطار وسوء الأحوال الجوية دون إقامة الحصة التدريبية المقررة يوم السبت، ما أجبر الجهاز الفني على الاكتفاء بتدريبات بدنية وفنية داخل صالة مغلقة.

وتأمل الأرجنتين في تجاوز هذه الظروف سريعًا قبل الاصطدام بمنتخب مصر، الذي أنهى استعداداته بصورة طبيعية، في مباراة يسعى خلالها حامل اللقب لمواصلة مشواره في البطولة، بينما يطمح المنتخب المصري إلى تحقيق مفاجأة كبرى وخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي