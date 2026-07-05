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قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
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قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

مباراة مصر والأرجنتين
مباراة مصر والأرجنتين
عبد العزيز جمال

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين وموعد اللقاء يتصدر محركات البحث مع اقتراب المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب المصري بنظيره الأرجنتيني ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء ينتظره ملايين الجماهير داخل مصر والوطن العربي، وسط آمال كبيرة بمواصلة الفراعنة مشوارهم التاريخي في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ويخوض منتخب مصر المباراة بمعنويات مرتفعة بعد نجاحه في تجاوز دور المجموعات ثم التأهل دور الـ16، ليضرب موعدًا مع منتخب الأرجنتين، أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، في مواجهة يتوقع أن تكون من أقوى مباريات البطولة.

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موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026

تنطلق مباراة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مرسيدس بنز، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في المواعيد التالية:

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة 5:00 مساءً بتوقيت تونس.

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت أبوظبي.

وتحمل المواجهة أهمية استثنائية بالنسبة للمنتخب المصري، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور التالي أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

تحظى القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين باهتمام جماهيري كبير، بعدما أعلنت شبكة beIN Sports نقل اللقاء حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تخصيص تغطية خاصة واستوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة لتحليل الجوانب الفنية للمباراة.

وتنقل المباراة عبر القنوات التالية:

beIN SPORTS MAX 1.

beIN SPORTS MAX 3.

beIN SPORTS MAX 5 (تعليق باللغة الإنجليزية).

beIN SPORTS MAX 6 (تعليق باللغة الفرنسية).

beIN 4K HDR للمشتركين الراغبين في متابعة المباراة بأعلى جودة.

كما سيتم إذاعة اللقاء عبر قناة beIN FIFA World Cup المفتوحة، لتكون ضمن القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين مجانًا، وهو ما يمنح ملايين الجماهير فرصة متابعة اللقاء دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وكاب فيردي

تردد قناة beIN المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

يمكن استقبال إحدى أهم القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

عرب سات

كما يمكن استقبال القناة على عرب سات عبر البيانات التالية:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وينصح المشجعون بضبط أجهزة الاستقبال قبل موعد المباراة بوقت كافٍ لضمان متابعة اللقاء دون انقطاع.

كيف تشاهد مباراة مصر والأرجنتين عبر الإنترنت؟

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر التلفزيون، يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت من خلال:

تطبيق TOD.

خدمة beIN CONNECT.

وتوفر المنصتان بثًا مباشرًا بجودة عالية، إلى جانب الإعادة الفورية والملخصات والتحليلات الفنية.

مشوار منتخب مصر نحو دور الـ16

نجح المنتخب المصري في الوصول إلى دور الـ16 بعدما قدم مستويات قوية خلال البطولة، مستفيدًا من الأداء المميز لعدد من نجومه، وفي مقدمتهم محمد صلاح وعمر مرموش، اللذان شكلا مصدر الخطورة الأكبر في الخط الأمامي.

ويعتمد الجهاز الفني على الانضباط الدفاعي والسرعات في التحولات الهجومية، مع استغلال مهارات اللاعبين في المساحات، وهو ما يمنح الفراعنة فرصة لمقارعة المنتخب الأرجنتيني رغم صعوبة المواجهة.

مباراة مصر وكاب فيردي

أبرز القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين عبر شبكة beIN Sports، توجد عدة قنوات مفتوحة تبث عددًا من مباريات كأس العالم في بعض المناطق، من أبرزها:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كما توجد بعض القنوات الأوروبية التي تبث عددًا من مباريات البطولة داخل نطاق تغطيتها، مثل:

TRT 4K.

TRT Sport.

La 1 HD.

La 2 HD.

BBC.

ITV.

مواجهة تاريخية بطموحات كبيرة

تمثل مباراة مصر والأرجنتين واحدة من أهم المواجهات في مشوار الفراعنة خلال كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب الوطني إلى تحقيق إنجاز جديد وإقصاء أحد كبار المرشحين للقب.

ويبقى الاهتمام الأكبر للجماهير منصبًا على القنوات الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين، من أجل متابعة اللقاء لحظة بلحظة، في ظل الحماس الكبير الذي يسبق صافرة البداية، والأمل في استمرار الحلم المصري داخل البطولة العالمية.

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