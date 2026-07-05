فتح باب حجز تذاكر مشاهدة مباراة مصر والأرجنتين باستاد الإسكندرية

بدأت اليوم أعمال حجز تذاكر دخول استاد الإسكندرية، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026 عبر الشاشة العملاقة داخل الاستاد، وسط إقبال متوقع من الجماهير بعد الأجواء الحماسية التي شهدتها المباريات السابقة.

ويبلغ سعر تذكرة الدخول 23 جنيهًا فقط، في إطار إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لمؤازرة المنتخب الوطني خلال المواجهة المرتقبة أمام الأرجنتين.

وأعلنت إدارة استاد الإسكندرية أن حجز وبيع التذاكر يتم من خلال الباب رقم 16 يوميًا، وذلك في الفترة من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، لتيسير حصول الجماهير على التذاكر قبل موعد المباراة.

وكان استاد الإسكندرية قد شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا خلال مباراة مصر وأستراليا، حيث امتلأت المدرجات بالمشجعين الذين حرصوا على دعم الفراعنة، قبل أن تتحول أرضية الملعب إلى ساحة احتفال عقب الفوز التاريخي والتأهل إلى دور الـ16، وسط أجواء من الفرحة والهتافات والأعلام المصرية.

ومن المنتظر أن يشهد الاستاد إقبالًا كثيفًا في مباراة مصر والأرجنتين، في ظل حالة الحماس التي تسيطر على الشارع المصري، ورغبة الجماهير في مساندة المنتخب الوطني خلال واحدة من أهم مواجهاته في البطولة.