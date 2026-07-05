القبض على طرفى مشاجرة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص ونجليه لقيامه بالتعدى عليه ونجله بالسب والضرب وتهديدهما بإلحاق الأذى بهما بالغربية.

بالفحص، تبين وجود خلافات بين طرف أول القائم على النشر، له معلومات جنائية، ونجله، مقيمان بدائرة مركز شرطة طنطا، وطرف ثان عامل، له معلومات جنائية، ونجليه، مقيمان بذات الدائرة، لسابقة تشاجر نجل الطرف الأول مع أحد أفراد الطرف الثانى بسبب المزاح قاموا على أثرها بالتعدى على بعضهم بالسب والضرب “محرر بشأنها عدة محاضر ومنظورة أمام القضاء”.

تم ضبط طرفى المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أبدوا رغبتهم فى التصالح.





