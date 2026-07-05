صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب الأرجنتين فى تمام السابعة مساء بعد غد الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الفراعنة الكبار وراقصو التانجو فى إطار منافسات دور الـ 16 بـ كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «AT&T Stadium» بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية، وأداره الحكم الأوروجوياني جوستافو تيخيرا.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مشوار مميز في دور المجموعات، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، بعدما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع بلجيكا وإيران.

ويواجه حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار وليونيل سكالوني المدير الفني لـ راقصو التانجو عديد المطبات قبل مواجهة دور الـ 16 فى المونديال.

3 إصابات وإجهاد ميسي

تلقي منتخب الأرجنتين صدمة قبل مواجهة الفراعنة الكبار بتعرض 3 إصابات حيث تعرض فاكوندو ميدينا لشد عضلي فى مباراة كاب فيردي فى المباراة التي جمعت بين القروش الزرقاء والتانجو الأرجنتيني.

وذكرت تقارير إعلامية تعرض إنزو فيرنانديز للإصابة بتشنج عضلي كما تعرض نيكولاس جونزاليس لـ إلتواء فى الكاحل الأيسر.

وكشفت شبكة تي واي سي الأرجنتينية في تقرير لها عن معاناة الثنائي ليونيل ميسي وأليكسيس ماك أليستر من إرهاق بدني شديد دون تحديد مدة غياب أي منهم حتى الآن.

إلغاء مران الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية، عن إلغاء تدريب منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة مصر في كأس العالم.

ووفقًا لـ شبكة TyC Sports الأرجنتينية فإن إلغاء مران الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم

وأضافت أنه تم إلغاء تدريب اليوم السبت للمنتخب الأرجنتيني بسبب العواصف التي تضرب مدينة ميامي

واختتمت أنه ووفقاً للبروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة لمواجهة النشاط الكهربائي (البرق والرعد)، سيقوم لاعبو كرة القدم بأداء تدريباتهم في الجيم.

مدرب الأرجنتين يهاجم الفيفا

وجه سكالوني انتقادات واضحة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب جدول البطولة، مؤكدًا أن المنتخبات أصبحت تحصل على فترات راحة أقل كلما تقدمت في الأدوار الإقصائية، وهو أمر لا يراه منطقيًا من الناحية البدنية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الفرق كانت تحظى في السابق بنحو ستة أيام راحة بين المباريات، بينما لا يتجاوز الفاصل الزمني حاليًا ثلاثة أيام فقط، رغم أن اللاعبين يكونون في أمسّ الحاجة إلى الاستشفاء واستعادة لياقتهم بعد المباريات القوية.

وشدد سكالوني على أن المنطق يفرض زيادة فترات الراحة تدريجيًا مع تقدم البطولة، وليس تقليصها، خاصة أن المباريات تصبح أكثر صعوبة وحسمًا في الأدوار الإقصائية.

كارت أصفر في منتخب مصر

يواجه ثنائى منتخب مصر الوطني ياسر إبراهيم هيثم حسن شبح الغياب عن مباراة دور الثمانية في حالة تخطي منتخب الأرجنتين إذا حصلوا على إنذار بمباراة الأرجنتين.

صداع الجبهة اليسرى

دخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن في سباق مع الزمن لحسم ملف الجبهة اليسرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، بعدما تعرض الثنائي أحمد فتوح وكريم حافظ لمشكلات بدنية أثارت القلق داخل معسكر الفراعنة.

وتلقى الجهاز الفني ضربة قوية بعدما تأكد غياب أحمد فتوح عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن مواجهة أستراليا في دور الـ32.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني استحالة لحاقه بمواجهة الأرجنتين، ليواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في المقابل، أثار خروج كريم حافظ خلال مواجهة أستراليا في الدقيقة 80 مخاوف الجهاز الفني، بعدما اشتكى اللاعب من آلام عضلية وإجهاد، ليخضع لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد موقفه من اللقاء المقبل.

وكشفت الفحوصات الطبية أن لاعب بيراميدز يعاني من إجهاد فقط، دون وجود أي إصابة عضلية أو تمزق، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المرتقبة.

ومن المنتظر أن يخضع كريم حافظ لبرنامج استشفائي مكثف وجلسات علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة، من أجل تجهيزه بصورة كاملة، وسط تأكيدات من الجهاز الطبي بأنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام الأرجنتين.