قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط
سؤال دمه تقيل مني.. مدحت شلبي يتحدث لـ مروان عطية عن ميسي.. شوف قال إيه؟
الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.. أحد أعلام دولة التلاوة المصرية
أبو العينين: السلام بوابة التنمية وندعو لمرحلة من التكامل الاقتصادي الأورومتوسطي
صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو
رئيس القليوبية الأزهرية يتابع امتحان البلاغة ويشدد على توفير أقصى درجات الراحة للطلاب
لجنة فنية متخصصة للمراجعة.. تحرك برلماني عاجل بشأن صعوبة امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة بالقليوبية : الإنجليزى فى مستوى الطالب المتوسط
فرحة طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية بعد امتحان اللغة الأجنبية الأولى
اقتصاد التعدين في مصر.. كيف تحول القطاع إلى رافد جديد للنمو وجذب الاستثمارات؟
عون: لست مغرما بإسرائيل.. لكن أعطوني بديلا ينهي الحروب
معلم: امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 جاء موزونًا ومتدرجًا في الصعوبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صلاح ضد ميسي.. مطبات تواجه العميد وسكالوني قبل مواجهة الفراعنة وراقصو التانجو

صلاح وميسي
صلاح وميسي
يسري غازي

يلتقى منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن نظيره منتخب الأرجنتين فى تمام السابعة مساء بعد غد الثلاثاء فى إطار منافسات دور الـ 16 بكأس العالم 2026.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة الفراعنة الكبار وراقصو التانجو فى إطار منافسات دور الـ 16 بـ كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد حجز مقعده في دور الـ16 بعد واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، عندما أطاح بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب «AT&T Stadium» بمدينة أرلينغتون في ولاية تكساس الأمريكية، وأداره الحكم الأوروجوياني جوستافو تيخيرا.

وجاء تأهل الفراعنة بعد مشوار مميز في دور المجموعات، حيث احتل المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد خمس نقاط، خلف منتخب بلجيكا بفارق الأهداف، بعدما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بالفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، قبل التعادل مع بلجيكا وإيران.

ويواجه حسام حسن مدرب الفراعنة الكبار وليونيل سكالوني المدير الفني لـ راقصو التانجو عديد المطبات قبل مواجهة دور الـ 16 فى المونديال.

3 إصابات وإجهاد ميسي

تلقي منتخب الأرجنتين صدمة قبل مواجهة الفراعنة الكبار بتعرض 3 إصابات حيث تعرض فاكوندو ميدينا لشد عضلي فى مباراة كاب فيردي فى المباراة التي جمعت بين القروش الزرقاء والتانجو الأرجنتيني.

وذكرت تقارير إعلامية تعرض إنزو فيرنانديز للإصابة بتشنج عضلي كما تعرض نيكولاس جونزاليس لـ إلتواء فى الكاحل الأيسر. 

وكشفت شبكة تي واي سي الأرجنتينية في تقرير لها عن معاناة الثنائي ليونيل ميسي وأليكسيس ماك أليستر من إرهاق بدني شديد دون تحديد مدة غياب أي منهم حتى الآن.

إلغاء مران الأرجنتين

كشفت تقارير صحفية، عن إلغاء تدريب منتخب الأرجنتين، قبل مواجهة مصر في كأس العالم.

ووفقًا لـ شبكة TyC Sports الأرجنتينية فإن إلغاء مران الأرجنتين قبل مواجهة مصر في كأس العالم

وأضافت أنه تم إلغاء تدريب اليوم السبت للمنتخب الأرجنتيني  بسبب العواصف التي تضرب مدينة ميامي

واختتمت أنه ووفقاً للبروتوكول المعمول به في الولايات المتحدة لمواجهة النشاط الكهربائي (البرق والرعد)، سيقوم لاعبو كرة القدم بأداء تدريباتهم في الجيم.

مدرب الأرجنتين يهاجم الفيفا

وجه سكالوني انتقادات واضحة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب جدول البطولة، مؤكدًا أن المنتخبات أصبحت تحصل على فترات راحة أقل كلما تقدمت في الأدوار الإقصائية، وهو أمر لا يراه منطقيًا من الناحية البدنية.

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن الفرق كانت تحظى في السابق بنحو ستة أيام راحة بين المباريات، بينما لا يتجاوز الفاصل الزمني حاليًا ثلاثة أيام فقط، رغم أن اللاعبين يكونون في أمسّ الحاجة إلى الاستشفاء واستعادة لياقتهم بعد المباريات القوية.

وشدد سكالوني على أن المنطق يفرض زيادة فترات الراحة تدريجيًا مع تقدم البطولة، وليس تقليصها، خاصة أن المباريات تصبح أكثر صعوبة وحسمًا في الأدوار الإقصائية.

كارت أصفر في منتخب مصر

يواجه ثنائى منتخب مصر الوطني ياسر إبراهيم هيثم حسن شبح الغياب عن مباراة دور الثمانية في حالة تخطي منتخب الأرجنتين إذا حصلوا على إنذار بمباراة الأرجنتين.

صداع الجبهة اليسرى

دخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر بقيادة حسام حسن في سباق مع الزمن لحسم ملف الجبهة اليسرى، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء المقبل، بعدما تعرض الثنائي أحمد فتوح وكريم حافظ لمشكلات بدنية أثارت القلق داخل معسكر الفراعنة.

وتلقى الجهاز الفني ضربة قوية بعدما تأكد غياب أحمد فتوح عقب إصابته بتمزق في العضلة الخلفية، وهي الإصابة التي أبعدته عن مواجهة أستراليا في دور الـ32.

وأكد محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة فتوح بتمزق في العضلة الخلفية، ما يعني استحالة لحاقه بمواجهة الأرجنتين، ليواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في المقابل، أثار خروج كريم حافظ خلال مواجهة أستراليا في الدقيقة 80 مخاوف الجهاز الفني، بعدما اشتكى اللاعب من آلام عضلية وإجهاد، ليخضع لفحوصات طبية عقب المباراة لتحديد موقفه من اللقاء المقبل.

وكشفت الفحوصات الطبية أن لاعب بيراميدز يعاني من إجهاد فقط، دون وجود أي إصابة عضلية أو تمزق، وهو ما منح الجهاز الفني دفعة معنوية كبيرة قبل المباراة المرتقبة.

ومن المنتظر أن يخضع كريم حافظ لبرنامج استشفائي مكثف وجلسات علاج طبيعي خلال الساعات المقبلة، من أجل تجهيزه بصورة كاملة، وسط تأكيدات من الجهاز الطبي بأنه سيكون جاهزًا للمشاركة أمام الأرجنتين.

منتخب مصر الأرجنتين مونديال 2026 كأس العالم حسام حسن سكالونى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

وزير التربية والتعليم

ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

سكالوني

الأرجنتين ترفع درجة الحذر .. «سكالوني» يؤكد: مصر ليست كاب فيردي ومواجهتها ستكون مختلفة

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

ترشيحاتنا

جامعة مصر للمعلوماتية

جامعة مصر للمعلوماتية تطلق تطبيق SoulPing Care لتعزيز سلامة كبار السن ومتابعة الأطفال والمرضى

أحمد جمال الدين رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

أحمد جمال الدين: مصلحة الطفل هي المعيار الحاكم لقانون الأحوال الشخصية

صلاة القداس الإلهي

الأنبا أباكير يصلي القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارجرجس في السويد

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد