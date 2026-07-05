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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سارة مجدي: مونديال الكبار لا يعترف بالأسماء.. والأرجنتين ليست مستحيلة على منتخب مصر

منتخب مصر والأرجنتين
منتخب مصر والأرجنتين
رحمة سمير

أكدت الإعلامية سارة مجدي أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في كأس العالم يمثل إنجازًا تاريخيًا، مشيرة إلى أن مباريات الأدوار الإقصائية لا تعترف بالأسماء أو الألقاب، وإنما تحسمها الروح القتالية والانضباط التكتيكي.

الأدوار الإقصائية لا تعترف بالأسماء

وقالت سارة مجدي، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد"، إن التاريخ الموثق لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يؤكد أن مباريات خروج المغلوب تنصف المنتخبات التي تقاتل حتى اللحظة الأخيرة، بغض النظر عن القيمة السوقية أو عدد الألقاب التي يمتلكها المنافس.

ملحمة الكاميرون أمام الأرجنتين

واستشهدت بما حدث في مونديال 1990، عندما واجه منتخب الكاميرون نظيره الأرجنتيني حامل اللقب بقيادة دييجو مارادونا، وتمكن من تحقيق فوز تاريخي بهدف دون رد، بعد أداء تكتيكي قوي وانضباط دفاعي، ليمهد طريقه نحو ربع نهائي البطولة.

رسالة لمنتخب مصر

وأكدت أن هذه الواقعة التاريخية تحمل رسالة مهمة لمنتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين، موضحة أن مباريات دور الـ16 لا تحتاج إلى رهبة من المنافس مهما كان اسمه، بل تعتمد على الواقعية والانضباط والقتال داخل الملعب.

النتيجة أولًا

واختتمت سارة مجدي حديثها بالتأكيد على أن مباريات خروج المغلوب ترفض الاستعراض وتبحث عن النتيجة أولًا، معتبرة أن هذا هو السلاح الذي يحتاجه منتخب مصر لتحقيق مفاجأة جديدة أمام بطل العالم.

سارة مجدي والأرجنتين منتخب مصر كأس_العالم كرة_القدم

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