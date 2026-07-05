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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نهاد سمير بعد تأهل المغرب ومواجهة الأرجنتين: راضون بإنجاز منتخب مصر.. وليه منحلمش؟

منتخب مصر
منتخب مصر
رحمة سمير

هنأت الإعلامية نهاد سمير منتخب المغرب بعد فوزه على كندا وتأهله، مؤكدة أن "أسود الأطلس" قدموا مباراة قوية واستحقوا الفوز، مشيرة إلى أن الجماهير المصرية كانت تساند المنتخب المغربي بكل قوة.

إشادة بأداء منتخب المغرب

وقالت نهاد سمير، خلال تقديمها برنامج «صباح البلد»، إن المنتخب المغربي قدم أداءً مميزًا ونجح في حسم المباراة حتى اللحظات الأخيرة، مؤكدة أنه يستحق التأهل بعد المستوى الذي ظهر به.

تأهل مصر إنجاز كبير

وأضافت أن تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 يُعد إنجازًا كبيرًا، مشيرة إلى أن الوصول لهذه المرحلة كان حلمًا تحقق، مؤكدة أن الجميع سعيد بما قدمه المنتخب حتى الآن.

قبل مواجهة الأرجنتين

وأكدت أن مواجهة منتخب الأرجنتين لا تدعو للخوف أو القلق، قائلة: "إحنا راضين بأي نتيجة.. مجرد الوصول لمواجهة بطل العالم إنجاز كبير"، لافتة إلى أن أداء الأرجنتين في مباراته الأخيرة أظهر أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.

"لم لا نحلم؟"

واختتمت نهاد سمير حديثها بالتأكيد على دعمها الكامل لمنتخب مصر والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، مشددة على أن اللاعبين حققوا ما يدعو للفخر، مضيفة: "إحنا راضين ومبسوطين بولادنا وبالإنجاز.. ولم لا نحلم؟".

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