قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط مصوري امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 واتخاذ الإجراءات القانونية
أبو العينين خلال رئاسة البرلمان الأورومتوسطي: محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة لم تؤدِ إلا إلى مزيد من العنف.. وفلسطين ستظل قضيتنا المركزية
تداول إجابات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة 2026 بتليجرام|والتعليم تتحرك
سفارة فلسطين تطلق كورال الأطفال الناجين من الحرب
بث مباشر.. انطلاق الموسم الثاني من مسابقة «دولة التلاوة» من مسجد السيدة نفيسة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مسؤوليتنا المشتركة تفرض مواجهة القضايا التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية
تداول صورة مزعومة لامتحان انجليزي الثانوية العامة "على سجادة"|والتعليم تحقق
المستشارة الأممية السابقة للبيئة: أزمة المناخ تهدد قطاع الرياضة وتؤثر على اللاعبين والمنشآت
الأرصاد: طقس شديد الحرارة ورطب اليوم.. وشبورة صباحية وأمطار على بعض المناطق
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع المركزي المصري المقبل
سويلم يتابع الاستعدادات لانطلاق أسبوع القاهرة التاسع للمياه أكتوبر المقبل
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 71 مسيرة أوكرانية خلال الليل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محللة رياضية: الأرجنتين ستلعب مضغوطة.. وأتوقع فوز منتخب مصر عليها

منتخب مصر
منتخب مصر
شيماء جمال

قالت سمر صلاح المحللة الرياضية ان ضربات جزاء منتخب مصر فى المباراة الماضية ليست حظا، منوهة ان كابتن حسام حسن وابراهيم حسن كانوا مسيطرين.

واضافت المحلة الرياضة خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، ان بعد فوز الارجنتين مباراته الأخيرة بصعوبة فأرى إن هذه البطولة دي مش بتاعة الارجنتين، واحنا نقدر نفوز، مشيرة إلى انها ترى ان  الأرجنتين من المفروض ان تلعب وهي مضغوطة بينما منتخب مصر يلعب وهو مرتاح.

وكشفت سمر صلاح عن إنها ترى أن الرقابة على ميسي ينبغي ان تكون فردية فلاعب واحد يستطيع ان يقوم بهذه المهمة. 

ولفتت المحلة الرياضية إلى إنها لا تتوقع حدوث تغيرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر، فلعب منتخب مصر كان متوازنا وهذه اهم ميزة،كما نرى تحسنا في اللياقة البدنية عند اللاعبين، وتوقعت أن يفوز منتخب مصر على الأرجنتين 1-0.

منتخب مصر الأرجنتين مباراة مصر والأرجنتين ميسي محللة رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

موعد انكسار الموجة الحارة

بعد تحذيرات الأرصاد.. الصيف يُكشر عن أنيابه بأقوى موجاته وموعد انكسارها

هيثم حسن

بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم الأحد 5 يوليو 2026 في البنوك المصرية

الإيجار القديم

زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق

ترشيحاتنا

“بثور” مبابي

“بثور” مبابي تشعل مواقع التواصل.. كيف تحولت حالة طبية إلى تكهنات باستخدام نجم فرنسا للسحر

حالة الطقس اليوم السبت 4 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وتحذيرات الأرصاد

حالة الطقس اليوم السبت 4 يوليو 2026.. موجة شديدة الحرارة وتحذيرات الأرصاد

منتخب المغرب

مجانا.. هل تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة المغرب وكندا اليوم؟

بالصور

بإطلالة تتجاوز 5 ملايين جنيه.. هيفاء وهبي تحيي حفل زفاف في دبي

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد