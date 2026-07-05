محللة رياضية: الأرجنتين ستلعب مضغوطة.. وأتوقع فوز منتخب مصر عليها

قالت سمر صلاح المحللة الرياضية ان ضربات جزاء منتخب مصر فى المباراة الماضية ليست حظا، منوهة ان كابتن حسام حسن وابراهيم حسن كانوا مسيطرين.

واضافت المحلة الرياضة خلال برنامج صباح الخير يا مصر عبر القناة الأولى، ان بعد فوز الارجنتين مباراته الأخيرة بصعوبة فأرى إن هذه البطولة دي مش بتاعة الارجنتين، واحنا نقدر نفوز، مشيرة إلى انها ترى ان الأرجنتين من المفروض ان تلعب وهي مضغوطة بينما منتخب مصر يلعب وهو مرتاح.

وكشفت سمر صلاح عن إنها ترى أن الرقابة على ميسي ينبغي ان تكون فردية فلاعب واحد يستطيع ان يقوم بهذه المهمة.

ولفتت المحلة الرياضية إلى إنها لا تتوقع حدوث تغيرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر، فلعب منتخب مصر كان متوازنا وهذه اهم ميزة،كما نرى تحسنا في اللياقة البدنية عند اللاعبين، وتوقعت أن يفوز منتخب مصر على الأرجنتين 1-0.