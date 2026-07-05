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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مش شايفين ميسي.. إبراهيم حسن يكشف مفاجأة عن جاهزية المنتخب لمباراة الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو

يحظى منتخب مصر لكرة القدم بمكانة خاصة في قلوب جميع الجماهير المصرية والعربية، باعتباره أحد أعرق المنتخبات في القارة الأفريقية وصاحب التاريخ الحافل بالإنجازات والألقاب.

 ومع كل مشاركة أو استحقاق جديد، تتجدد آمال المصريين في استعادة الأمجاد وتحقيق نتائج تليق باسم الفراعنة، في ظل امتلاك المنتخب عناصر مميزة وجهاز فني يسعى لبناء فريق قادر على المنافسة في مختلف البطولات القارية والدولية. 

محمد صلاح وميسي
صلاح وميسي

وبعد تأهل المنتخب لدور الـ 16 والفوز على منتخب أستراليا ارتفعت الآمال والطموحات للفوز على منتخب الأرجنتين خلال المباراة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل، والجميع من الجماهير كان يسأل عن موقف الإصابات والجاهزية.

وهنأ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، المصريين بتأهل المنتخب إلى دور الـ 16 في كأس العالم؛ بعد تخطي عقبة أستراليا وقال: "أشكر الرئيس السيسي على تهنئته لنا، وهذا الأمر بمثابة دافع لنا لتحقيق الإنجازات".

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

وأضاف إبراهيم حسن: “بنوعد الرئيس السيسي والشعب المصري إننا هنقاتل لآخر لحظة؛ لتحقيق الفوز في مشوار المونديال” و"اللي بنعمله ده أقل حاجة نقدمها لمصر والشعب المصري الجميل".

وأكد إبراهيم حسن: "المصريين في أمريكا وكندا عاملين ملحمة تشجيع كبيرة للغاية، وإحنا عايزين نعمل قد اللي عملناه ده 100 مرة، وإحنا هنا عشان نرفع علم مصر، وعلم مصر ده حاجة كبيرة جدا".

منتخب مصر


وقال إبراهيم حسن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”: "شرف لينا أنا وحسام واللاعبين نرفع علم مصر، ونكتب سطر في تاريخ مصر، إحنا في مهمة وطنية، إحنا بنقاتل في الرياضة، إحنا بنحاول نجمل صورة مصر في الرياضة في العالم، وبنحاول نعمل حاجة في المباراة الجاية لأنها حاجة تاريخية».

وأضاف: «أنا شوفت كل الدول العربية والخليجية، وشوفت حاجات على الفيسبوك، الناس بتتنطط مع كل هدف لينا، دي هي الوحدة العربية، تحية من خلال حضرتك للشعب الفلسطيني، مع كل الظروف اللي بيمروا بيها قاعدين وبيشاهدوا مباراة مصر، كل التحية ليهم مرة تانية».

وأكمل: «لما وصلنا لركلات الترجيح في مباراة أستراليا ربنا كرمنا، بس عاوز أقولك إحنا في كل معسكر وتدريب مع اللاعبين، في نهاية كل تمرين اللاعبين بيسددوا ركلات ترجيح، سواء مباريات إقصائية أو عادية».

وأردف: «مفيش غير فتوح ومحمد عبد المنعم صعب لحاقهم بالمباراة الجاية أمام الأرجنتين، وهنسافر إلى أتالانتا، ونعمل استشفاء للاعبين".

وعن محمد صلاح، قال إبراهيم حسن: "صلاح بييجي نسخة تانية خالص مع معسكر منتخب مصر، صلاح بيلاقي نفسه مع حسام حسن، صلاح ما شاء الله مع حسام حسن بيأدي في أكتر من مركز، إحنا كنا بنشوفه مع مدربين سابقين إزاي؟، الكلام ده محصلش مع حسام».

وأوضح:  «إحنا كل يومين سفر وبنشحن كل حاجة معانا هنا، وصلاح لما خرج في المباراة ضد إيران كان فيه إصابة، وطلع، وفيه مجهود اتعمل علشان يلحق مباراة أستراليا، إصابة صلاح في العادي تاخد 10 أيام على الأقل».

وأردف: «حسام مذاكر ومستعد لكل مباراة كأنها امتحان، حسام بيذاكر كل فرقة، حسام بيحفظ اللاعبين كل حاجة عن الفريق اللي قدام، علشان كده تلاقي اللاعبين عارفين كل حاجة، كمان حسام مدي اللاعبين كل الثقة، ومن أول يوم اللاعبين قالوا لحسام: إحنا مش عاوزين نروح، قولنا ليهم طلعوا الفكرة دي من دماغهم وإحنا مكملين هنا».

وأكمل: «بنقول للاعبين العبوا وأدوا اللي عليكم، إحنا مش هنعرف هنلعب تاني كأس عالم ولا لا، مش عارفين عمرنا فيه كام كأس عالم، بنقول للاعبين: أنتوا العبوا واكتبوا التاريخ دلوقتي، هيثم حسن إمبارح قدم مباراة كبيرة، وكان جاهزًا للمشاركة، وحسب ظروف المباراة بيتم إشراكه».

وتابع: «إحنا مش شايفين ميسي، بنقول للاعبين انزلوا العبوا ومتشوفوش أنتوا بتلعبوا مين، هما عندهم ميسي، فإحنا في مصر عندنا محمد صلاح، و26 ميسي، وإن شاء الله ربنا يكرمنا».
 

الجماهير منتخب مصر المنتخبات القارة الأفريقية منتخب الأرجنتين

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