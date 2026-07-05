بقرار من الشعب المصري .. أحمد شوبير: حسام حسن مدربًا لـ منتخب مصر حتى 2030

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بما حققه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، خلال مشوار الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المدرب الوطني نجح في إعادة المنتخب إلى مكانته الطبيعية، ويستحق الاستمرار في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد النتائج المميزة التي حققها في البطولة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي رسالة حملت الكثير من الدعم لحسام حسن، قال فيها: “بقرار من الشعب المصري.. حسام حسن يجدد تعاقده مع منتخب مصر عقب كأس العالم”.

وأضاف أن المدير الفني أعاد الهيبة والفرحة للكرة المصرية، مؤكدًا أنه يستحق التقدير بعد سنوات طويلة من الاعتماد على المدربين الأجانب، معتبرًا أن نجاحه الحالي هو ثمرة اجتهاده وإصراره.

وجاءت إشادة شوبير بعدما قاد حسام حسن منتخب مصر لتحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، لأول مرة في تاريخ المنتخب، عقب الفوز المثير على منتخب أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32، في مباراة أظهرت شخصية قوية للفراعنة وقدرتهم على التعامل مع الضغوط.

ونجح الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في إعادة الروح القتالية إلى المنتخب، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، ليحصد المنتخب إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة، بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية البطولة، وأعاد الأمل للجماهير المصرية في المنافسة أمام كبار المنتخبات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يأمل الفراعنة في مواصلة رحلتهم التاريخية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام بطل العالم، وسط دعم جماهيري كبير وثقة متزايدة في قدرات حسام حسن ولاعبيه على مواصلة كتابة التاريخ.