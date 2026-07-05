بعثة منتخب مصر تصل أتلانتا بعد رحلة طيران لمدة ساعتين استعدادًا لمواجهة الأرجنتين | صور

وصلت بعثة منتخب مصر الأول، منذ قليل، إلى مدينة أتلانتا بعد رحلة طيران استغرقت ساعتين استعدادا لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026.

ويلتقى منتخب مصر نظيره الأرجنتينى في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على استاد أتلانتا.

وحرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، على توديع بعثة منتخب مصر الأول، قبل التوجه لمدينة أتلانتا، حيث صافحوا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وتبادلا التحية قبل تحرك البعثة.

كما أهدى رجال الشرطة في دالاس، شارة الشرطة، المخصصة لتأمين بطولة كأس العالم، لحسام وإبراهيم حسن، تعبيراً عن تقديرهم للتوأم، وهي شارات أمنية ذهبية، مصممة خصيصاً للاحتفال بمشاركة رجال الشرطة في تأمين هذا الحدث العالمي.