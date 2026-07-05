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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الانتصار التاريخي على بطل أفريقيا.. منتخب مصر يضمن التأهل إلى المرحلة الحاسمة من تصفيات مونديال السلة

منتخب السلة
منتخب السلة
إسراء أشرف

ضمن منتخب مصر لكرة السلة التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2027، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الأنجولي، بطل أفريقيا، على أرضه وبين جماهيره بنتيجة 79-73، ضمن منافسات الجولة الثانية من النافذة الثالثة.

ورفع "فراعنة السلة" رصيدهم إلى النقطة السابعة، ليواصلوا احتلال المركز الثالث في المجموعة الرابعة، ويضمنوا بذلك التأهل إلى الدور الثاني من التصفيات.

ومن المقرر أن يختتم منتخب مصر مشواره في النافذة الثالثة غدًا الأحد، بمواجهة نظيره الأوغندي.

ويترأس بعثة المنتخب في أنجولا الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يقود المنتخب فنيًا الإسباني أوجستي بوش، الذي أعلن قائمة اللاعبين المشاركة في التصفيات، وتضم كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني والإداري للمنتخب: أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

منتخب مصر لكرة السلة كرة السلة منتخب السلة تصفيات أفريقيا لكرة السلة المؤهلة لكأس العالم

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