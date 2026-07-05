هاني أبو ريدة: منتخب مصر سيواجه الأرجنتين بلا خوف.. وروح الأسرة سر الإنجاز التاريخي

أكد المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن حالة الثقة التي يعيشها لاعبو منتخب مصر بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026 تمثل دافعًا كبيرًا لمواصلة المشوار، مشددًا على أن كل انتصار يحققه الفريق يمنح اللاعبين مزيدًا من الإيمان بقدراتهم.

لا رهبة من مواجهة الأرجنتين

وأوضح أبو ريدة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن المنتخب الوطني سيدخل مواجهة الأرجنتين المقبلة دون أي خوف أو رهبة، مؤكدًا أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون قيمة المنافس، لكنهم في الوقت نفسه يثقون في إمكانياتهم وقدرتهم على تقديم مباراة قوية. وكشف أن منتخب مصر كان من المفترض أن يواجه الأرجنتين في مباراة ودية قبل انطلاق كأس العالم، إلا أن ارتباطات المنتخبين حالت دون إقامة اللقاء.

الاستشفاء أولوية قبل المواجهة المرتقبة

وأشار رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم إلى أن التحدي الأكبر في الوقت الحالي يتمثل في ضيق الوقت بين المباريات، وهو ما يزيد من احتمالية تعرض اللاعبين للإجهاد أو الإصابات. وأضاف أن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يركز بصورة كبيرة على برامج الاستشفاء والتأهيل البدني، من أجل تجهيز جميع اللاعبين بأفضل صورة قبل مواجهة الأرجنتين في دور الـ16.

روح الأسرة داخل المعسكر

وأشاد أبو ريدة بالأجواء الإيجابية التي تسود معسكر المنتخب، مؤكدًا أن حسام حسن نجح في خلق حالة من التكاتف بين جميع أفراد البعثة، حيث يتعامل الجميع باعتبارهم أسرة واحدة، بداية من عمال غرفة الملابس وحتى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد. وأوضح أن هذه الروح الجماعية تعد من أبرز أسباب النجاح الذي حققه المنتخب، مؤكدًا أنها لم تكن موجودة بهذا الشكل منذ سنوات.

شكر للرئيس السيسي بعد التهنئة

وفي ختام تصريحاته، وجه هاني أبو ريدة الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد برقية التهنئة التي أرسلها للاعبي المنتخب عقب التأهل التاريخي إلى دور الـ16، مؤكدًا أن الدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة المصرية من القيادة السياسية كان له دور مهم في تحقيق هذا الإنجاز، معربًا عن أمله في مواصلة المنتخب مشواره المشرف وإسعاد الجماهير المصرية في البطولة