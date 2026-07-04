منتخب مصر يهزم بطل أفريقيا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة فوزًا ثمينًا على نظيره الأنجولي ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات النافذة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027، والتي تستضيفها أنجولا خلال الفترة من 1 إلى 5 يوليو الجاري.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار المباراة، لينجح في تحقيق انتصار مهم خارج الديارأمام بطل القارة الأفريقية المنتخب الأنجولي نتيجة 79-73.

ويترأس بعثة منتخب مصر في أنجولا، الكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة.

وضمت قائمة المنتخب كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر كلا من : أوجستي بوش مديرًا فنيًا، ألفريد بوش مدربًا، وائل بدر مدربًا، رامي جنيدي مدربًا، إسلام جمعة طبيبًا، أحمد فايق مخططًا للأحمال، عبدالرحمن الجلاد محللًا للأداء، علي موسى أخصائيًا للاستشفاء، وسامح صلاح مديرًا إداريًا.

ويختتم منتخب مصر مشاركته في النافذة الثالثة بمواجهة قوية أمام منتخب أوغندا، غداً الأحد ضمن مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.