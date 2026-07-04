إبراهيم فايق: التعادل مع بلجيكا إنجاز.. ومنتخب مصر واجه منتخبات تملك إرثا كبيرا في كأس العالم

دافع الإعلامي إبراهيم فايق عن أداء منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة في البطولة يُعد إنجازًا كبيرًا، في ظل قوة المنتخبات التي واجهها خلال مشواره في دور المجموعات.

وقال فايق إن التقليل من قيمة التعادل مع منتخب بلجيكا أمر غير منصف، مشيرًا إلى أن المنتخب البلجيكي يمتلك تاريخًا طويلًا في كأس العالم، إذ شارك في 15 نسخة وخاض 55 مباراة، وحقق 23 انتصارًا، كما يحتل المركز التاسع في التصنيف العالمي، فضلًا عن وصوله إلى نصف نهائي مونديال 2018 وحصد المركز الثالث.

وأضاف أن البعض تعامل مع مواجهة نيوزيلندا باعتبارها سهلة، رغم أن المنتخب النيوزيلندي يملك ثلاث مشاركات في كأس العالم، وقدم مستويات قوية خلال البطولة الحالية، مؤكدًا أن المباراة لم تكن بالسهولة التي تصورها البعض.

كما أشار إلى أن منتخب إيران يُعد من المنتخبات صاحبة الخبرة في المونديال، بعدما شارك في سبع نسخ وخاض 21 مباراة، معتبرًا أن التعادل أمامه لا يمكن التقليل من قيمته بالنظر إلى خبراته الكبيرة في البطولة.

وتطرق فايق إلى مواجهة أستراليا، مؤكدًا أن المنتخب الأسترالي يمتلك سجلًا مميزًا في كأس العالم، بمشاركته في سبع نسخ متتالية، وخوضه 24 مباراة وتحقيقه خمسة انتصارات، مشددًا على أن إقصاء منتخب بهذه الخبرة يُحسب لمنتخب مصر.

واختتم الإعلامي تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر دخل البطولة وسط ظروف صعبة، في ظل غياب الاستقرار الفني وقلة الخبرات المونديالية، مطالبًا الجماهير والنقاد بتقييم ما تحقق بمنطق وإنصاف، ومعتبرًا أن الوصول إلى هذا المستوى يمثل خطوة مهمة في مسيرة الكرة المصرية.