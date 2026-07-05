مصطفى أبو زهرة: منتخب مصر في كأس العالم 2030 سيكون قائده محمد صلاح ومدربه حسام حسن

أشاد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وخالد الدرندلي، رئيس بعثة منتخب مصر في كأس العالم 2026، بالإنجاز الذي حققه "الفراعنة" بعد التأهل إلى دور الـ16، مؤكدين أن المنتخب يمتلك القدرة على مواصلة مشواره في البطولة، قبل المواجهة المُرتقبة أمام منتخب الأرجنتين.

وأكد مصطفى أبو زهرة، خلال تصريحات تليفزيونية، أن تأهل المنتخب إلى الأدوار الإقصائية أسعد جميع المصريين، مشيرًا إلى أن ما تحقق يُعد إنجازًا مهمًا يعكس حجم العمل الذي بذله الجهاز الفني واللاعبون منذ بداية البطولة.

وأوضح أن فرحة التأهل اكتسبت طابعًا خاصًا لتزامنها مع ذكرى الثالث من يوليو، مؤكدًا أن المنتخب يقوده جهاز فني وإداري وطني، وأن النجاح الذي تحقق جاء بجهود مصرية خالصة.

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إلى أن المنتخب حظي بمساندة كبيرة من الجماهير العربية طوال مشواره في البطولة، لافتًا إلى أن حجم الدعم الذي تلقاه الفريق يعكس المكانة التي تحظى بها الكرة المصرية لدى الجماهير العربية.

وعن مستقبل قائد المنتخب محمد صلاح، شدّد أبو زهرة على أن نجم المنتخب سيواصل تمثيل مصر خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن وجوده مع الفراعنة سيستمر حتى بطولة كأس العالم 2030.

وأضاف أن «صلاح» سيظل أحد الركائز الأساسية داخل المنتخب، معربًا عن ثقته في استمرار الشراكة بينه وبين المدير الفني حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يمتلك مشروعًا طويل الأمد، معربًا عن أمله في أن يظهر الفريق بصورة مشرفة في النسخ المقبلة من كأس العالم، بقيادة محمد صلاح داخل المستطيل الأخضر، وحسام حسن على رأس الجهاز الفني.