محسن صالح يكشف عن عاملين أساسيين لفوز منتخب مصر في لقاء الأرجنتين

أكد محسن صالح نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الفوز على الأرجنتين في المواجهة المرتقبة بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن حسم اللقاء يتطلب التركيز على عاملين أساسيين داخل الملعب.

وقال محسن صالح، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، إن المنتخب المصري يجب أن ينتبه جيدًا للتفاصيل الصغيرة خلال المباراة، مع ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط التكتيكي، إلى جانب التوفيق من الله الذي يبقى عنصرًا مهمًا في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وأضاف أن الالتزام بالخطة الفنية واستغلال الفرص قد يمنح الفراعنة الأفضلية أمام أحد أقوى منتخبات العالم.