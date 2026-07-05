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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محسن صالح يكشف عن عاملين أساسيين لفوز منتخب مصر في لقاء الأرجنتين

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد محسن صالح نجم الكرة المصرية السابق، أن منتخب مصر يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الفوز على الأرجنتين في المواجهة المرتقبة بكأس العالم 2026، مشيرًا إلى أن حسم اللقاء يتطلب التركيز على عاملين أساسيين داخل الملعب.

وقال محسن صالح، في تصريحات مع الإعلامية سهام صالح ببرنامج «ستاد العاصمة» عبر قناة ON E، إن المنتخب المصري يجب أن ينتبه جيدًا للتفاصيل الصغيرة خلال المباراة، مع ضرورة التحلي بالتركيز والانضباط التكتيكي، إلى جانب التوفيق من الله الذي يبقى عنصرًا مهمًا في مثل هذه المواجهات الكبرى.

وأضاف أن الالتزام بالخطة الفنية واستغلال الفرص قد يمنح الفراعنة الأفضلية أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

منتخب مصر كأس العالم اخبار الرياضة الارجنتين

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