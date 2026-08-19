بأجواء رومانسية.. أماني سمير صاحبة المركز الأول في "الدوم" تطرح "أنا حبيبتك"

طرحت المطربة الشابة أمانى سمير نجمة برنامج الدوم، أغنية جديدة بعنوان "أنا حبيبتك"، والتى حصلت على المركز الأول بفئة الغناء، هذا البرنامج الذى قدمته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف الموهوبين بمختلف المجالات الفنية، وحصل على صدى واسع وقت عرضه.

وتقدم المطربة أمانى سمير نفسها من خلال أغنية "أنا حبيبتك"، بشكل جديد ومختلف عن الأغانى التى تغنت بها خلال ظهورها فى برنامج الدوم، كما تأتى الأغنية مغايرة أيضا لتيمة الأغانى السابقة التى طرحتها مؤخرا مع نفس الجهة المنتجة.

أغنية "أنا حبيبتك"، من كلمات عمرو المصرى، وألحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقى حمنّى، جيتار مصطفى نصر ، تشيلو أحمد حسام، عازف الجيتار الباص سيكا، ميكس وماستر جورج يعقوب، فوتوغرافيا عبد الرحمن بكر.



وتعد الأغنية هى رابع أغانى ألبوم "بإيدك شيل"، حيث طرحت 3 أغان من الألبوم، وهى الأغنية الرئيسية التى تحمل اسم الألبوم من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان حمنّى، وتوزيع المايسترو حسام حمدى.

أما الثانية وهى "مردودالك"، من كلمات أحمد إبراهيم، ألحان حمنّى، وتوزيع المايسترو حسام حمدى، والأغنية الثالثة بعنوان "طب ليه كدة"، من كلمات خالد يحيى، وألحان وتوزيع حمنّى.