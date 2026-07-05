رفعتوا راس مصر .. يسرا توجّه رسالة مؤثرة لحسام حسن ولاعبي منتخب مصر بعد التأهل التاريخي

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها الكبيرة بتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن أجواء الفرحة امتدت إلى موقع تصوير أعمالها، حيث توقف فريق العمل لمتابعة المباراة، مشيدة بما حققه لاعبو المنتخب والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن.

وقالت يسرا، في تصريحات عبر برنامج "الكابتن" مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "ألف مبروك لمصر، وللوطن العربي، ولينا كلنا، وربنا يديم الفرحة".

وتابعت: "إحنا هنا في الشغل وقفنا التصوير واتفرجنا على الماتش، والفرحة كانت عظيمة جدًا، مش عارفة أوصفها إزاي".

وأضافت: "فرحتنا عظيمة جدًا، وكمية الفيديوهات اللي وصلتني من جميع أنحاء الوطن العربي ما حصلتش قبل كده. أنا كنت هموت من الخوف في ركلات الجزاء، وربنا جبرنا جبرًا كبيرًا، ورجالتنا هناك زي الفل، ربنا يحميهم ويرجعهم بالسلامة ومنصورين إن شاء الله".

وعن مواجهة منتخب الأرجنتين، قالت يسرا: "إن شاء الله إحنا هنكسب الأرجنتين بإذن الله".

واختتمت برسالة شكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، قائلة: "بشكر الكابتن حسام حسن، والجهاز الفني، واللاعبين، والجميع. إحنا فرحانين بيهم وفخورين بيهم، ورافعين رأس مصر كلها، ومهما نقول الكلام بيعجز عن التعبير عن الفرحة اللي جوانا. مفيش حد مش فرحان، والناس بتكلمنا من كل حتة، ولو شوفتوا الميديا كلها بتحب مصر. إحنا كوطن عربي بنحب بعض، وبنفرح لبعض".