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عصام مرعي: حسام حسن صنع إنجازًا تاريخيًا.. ومنتخب مصر قادر على إقصاء الأرجنتين
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عصام مرعي: حسام حسن صنع إنجازًا تاريخيًا.. ومنتخب مصر قادر على إقصاء الأرجنتين

منتخب الارجنتين
منتخب الارجنتين
علا محمد

أكد عصام مرعي أن منتخب مصر يقدم مستويات مميزة في بطولة كأس العالم 2026، مشيدًا بما حققه الجهاز الفني بقيادة حسام كما أن الفراعنة يمتلكون القدرة على مواصلة المشوار وتحقيق مفاجأة جديدة أمام منتخب الأرجنتين.

وقال “مرعي” في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد عبدالجليل على قناة نادي الزمالك:  "حسام حسن نجح في صناعة إنجاز تاريخي لمنتخب مصر، بعدما أعاد الروح والشخصية للفريق، والأداء الذي يقدمه المنتخب في البطولة يعكس حجم العمل الكبير الذي قام به الجهاز الفني منذ توليه المسئولية".

وأضاف أن منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز أمام الأرجنتين في دور الـ16، خاصة بعد الأداء القوي والروح القتالية التي ظهر بها اللاعبون.

وأشاد عصام مرعي بالنجم محمد صلاح، مؤكدًا أنه تحامل على نفسه رغم معاناته من الإصابة، وشارك أمام منتخب أستراليا وقدم مستوى جيدًا، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب داخل الملعب، وهو ما يعكس إخلاصه ورغبته في قيادة الفراعنة لتحقيق إنجاز تاريخي.

عصام مرعي منتخب مصر كأس العالم الأرجنتين منتخب الأرجنتين

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