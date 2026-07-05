قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سهام صالح: سأطلق على هذه الأيام «عيد الفراعنة المونديالي»
مدى يصل لـ 800 كم.. شاومي SU7 MAX بقدرات مذهلة
حملات حكومية موسعة لدعم المزارعين وحماية الأراضي من التعديات
عصام مرعي: حسام حسن صنع إنجازًا تاريخيًا.. ومنتخب مصر قادر على إقصاء الأرجنتين
بعد التأهل التاريخي.. «شوبير» يكشف كواليس ملف هيثم حسن
كوريا الشمالية تختبر صاروخًا استراتيجيًا من أحدث مدمراتها
محامٍ دولي يكشف كواليس تخفيض عقوبة الزمالك في قضيتي السوبر الأفريقي والكونفيدرالية
بين الكبار .. حفيظ الدراجي يحتفل بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم 2026
الفراعنة يستحقون الاحتفال .. سهام صالح: حسام حسن أعاد الروح للمنتخب وأحيا حلم المصريين
بوتين لـ ترامب: نحن على استعداد للمساعدة عمليًا في استقرار المنطقة
شاكيرا تشعل الجدل في كأس العالم 2026 .. ظهورها المُتكرّر بمباريات الأرجنتين يُثير التساؤلات|شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاكيرا تشعل الجدل في كأس العالم 2026 .. ظهورها المُتكرّر بمباريات الأرجنتين يُثير التساؤلات|شاهد

شاكيرا
شاكيرا
أوركيد سامي

أثارت النجمة الكولومبية شاكيرا حالة واسعة من الجدل خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما حرصت على حضور أكثر من مباراة لمنتخب الأرجنتين، في الوقت الذي غابت فيه عن مؤازرة منتخب بلادها كولومبيا، وهو ما فتح باب التكهنات بين الجماهير حول أسباب هذا الظهور المتكرر.

وخطفت شاكيرا الأنظار خلال وجودها في مدرجات مباراة الأرجنتين أمام الرأس الأخضر ضمن منافسات دور الـ32، حيث حضرت برفقة طفليها ميلان وساشا، وبدت مندمجة مع أحداث اللقاء، بينما التقطت عدسات الكاميرات لحظات تفاعلها وفرحتها عقب تسجيل النجم ليونيل ميسي الهدف الأول، لتنتشر صورها سريعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يكن هذا الظهور هو الأول لشاكيرا في البطولة، إذ سبق أن حضرت مواجهة الأرجنتين أمام النمسا، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد، كما تابعت مباراة البرازيل واليابان، ما يؤكد اهتمامها الكبير بمنافسات المونديال وحضورها المستمر في أبرز المباريات.

ورغم ذلك، لاحظ الجمهور غياب شاكيرا عن مباريات منتخب كولومبيا، وهو ما أثار العديد من علامات الاستفهام، خاصة أنها فضّلت حضور مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر في الوقت الذي كان فيه منتخب بلادها يخوض مواجهة مهمة أمام غانا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفسيرات عديدة لهذا الأمر، حيث رأى البعض أن ارتباط شاكيرا الطويل بمدينة برشلونة خلال سنوات إقامتها مع لاعب كرة القدم السابق جيرارد بيكيه، جعل طفليها أكثر قربًا من الثقافة الكروية الإسبانية والأرجنتينية، وهو ما قد يفسر اهتمامها بمتابعة منتخب التانجو.

كما أشار آخرون إلى العلاقة التي جمعت شاكيرا بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منذ سنوات، عندما كان أحد أبرز نجوم نادي برشلونة، إذ جمعتهما العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية، وهو ما قد يكون أحد أسباب دعمها وحرصها على متابعة مباريات المنتخب الأرجنتيني.

ورغم كثرة التكهنات، لم تصدر شاكيرا أي تعليق رسمي يوضح أسباب اختياراتها خلال البطولة، إلا أن ظهورها المتكرر في مدرجات مباريات الأرجنتين كان كافيًا لإشعال النقاش بين الجماهير، ليصبح اسمها واحدًا من أكثر الأسماء تداولًا بالتزامن مع منافسات كأس العالم 2026.

شاكيرا اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل بدأت الزيادة؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

تريزيجية

انقسام داخل الأهلي بسبب رحيل تريزيجيه للسعودية وجلسة حاسمة بعد كأس العالم| تفاصيل

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

تراجع طفيف في أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية اليوم السبت

ترشيحاتنا

قرب الانتهاء من أعمال المباني والخرسانات بساحة النصر.. وجارٍ استكمال قواعد التماثيل بميداني " النصر والعميد يسري عمارة"

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير «ساحة النصر» والمنطقة المحيطة |صور

قرب الانتهاء من توصيل الكهرباء للاستاد خلال 10 أيام

محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق باستاد النادي المصري | صور

تجميل مستمر للمساحات الخضراء تزامناً مع موسم الصيف

مواجهة حاسمة لظاهرة النباشين والتعديات على شواطئ بورسعيد | صور

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

رغم قوة بعض الطرازات.. تراجع مبيعات جنرال موتورز في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد