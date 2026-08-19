برنامج الأغذية العالمي يكثف عمليات الإغاثة في كولومبيا بعد الزلزال

أكد برنامج الأغذية العالمي أنه يكثف عمليات الإغاثة الطارئة في كولومبيا، ليصل إلى الناجين في أكثر المناطق تضررا ليقدم لهم مساعدات غذائية حيوية في أعقاب الزلزال الذي الضرب البلاد في 10 أغسطس وبلغت قوته 7.4 درجة.

وذكر برنامج الأغذية، في بيان له، أن فرقه تقدم الدعم لجهود الإغاثة والتعافي التي تقودها الحكومة الكولومبية، لنشر مخزونات غذائية، والوصول إلى المجتمعات المتضررة.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في كولومبيا، نيلز جريدي، "إن التضامن الذي ظهر في أعقاب الزلزال مباشرة كان استثنائيا، إذ بادرت المجتمعات والشركات والأفراد إلى تقديم المساعدة للمتضررين، لكننا نعلم من واقع التجربة أن التعافي لا ينتهي بالموجة الأولى من الدعم، ستكون المساعدات الإنسانية المستدامة ضرورية في الأسابيع والأشهر المقبلة، ويلتزم برنامج الأغذية العالمي بالوقوف إلى جانب المجتمعات المتضررة طالما احتاجت إلى الدعم".

ودعا برنامج الأغذية العالمي إلى توفير 23 مليون دولار مبدئيا لتقديم مساعدات غذائية طارئة لـ 100 ألف شخص على مدى ثلاثة أشهر، ويواصل تكييف استجابته مع الظروف على أرض الواقع.