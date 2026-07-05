إجهاد بدني يضرب نجمي منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر | تفاصيل

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية عن تعرّض الثنائي ليونيل ميسي وأليكسيس ماك أليستر لحالة من الإجهاد البدني، قبل المواجهة المُرتقبة التي تجمع منتخب الأرجنتين بنظيره منتخب مصر في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد المجهود الكبير الذي بذله اللاعبان في المباراة الماضية.

مباراة قوية تنتظر المنتخبين

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع منتخب الأرجنتين مساء الثلاثاء المقبل على ملعب أتلانتا، في واحدة من أقوى مباريات دور الستة عشر، حيث يسعى الفراعنة إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة، بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى العبور نحو الدور التالي والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب.

إرهاق بعد مباراة ماراثونية

وأوضحت التقارير أن ميسي وماك أليستر شعرا بإجهاد عضلي عقب مواجهة منتخب الرأس الأخضر في دور الاثنين والثلاثين، بعدما استمرت المباراة حتى الأشواط الإضافية، وشارك اللاعبان طوال مئة وعشرين دقيقة، وهو ما تسبب في زيادة الحمل البدني عليهما قبل أيام قليلة من مواجهة منتخب مصر.

اطمئنان بشأن المصابين

كما أشارت التقارير إلى أن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني يتابع حالة عدد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات خلال الفترة الماضية، وهم فاكوندو ميدينا ونيكو جونزاليس وإنزو فيرنانديز، مؤكدة أن حالتهم الصحية لا تدعو للقلق، وأن فرص مشاركتهم أمام منتخب مصر تبدو كبيرة، في ظل الاستجابة الجيدة للبرنامج العلاجي والتأهيلي.

مواجهة مرتقبة في ثمن النهائي

وكان منتخب الأرجنتين قد تأهل إلى دور الستة عشر بعد تحقيق فوز صعب على منتخب الرأس الأخضر في مباراة شهدت منافسة قوية وامتدت إلى الأشواط الإضافية، قبل أن يحسمها لصالحه. وفي المقابل، يدخل منتخب مصر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تأهله التاريخي، وسط آمال جماهيره في مواصلة كتابة التاريخ وتحقيق مفاجأة جديدة أمام أحد أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على لقب كأس العالم.