قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. طلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية يؤدون الامتحان في مادة البلاغة
سهام صالح: لا أستبعد فوز مصر على الأرجنتين والتأهل بعيدًا في المونديال
بعثة منتخب مصر تصل أتلانتا بعد رحلة طيران لمدة ساعتين استعدادًا لمواجهة الأرجنتين | صور
مسئول فلسطيني: إسرائيل تسابق الزمن لعزل القدس والاستيلاء على الضفة
مفتي الجمهورية: افتتاح الأوكتاجون خطوةً تعكس حرص الدولة على تطوير مؤسساتها وفق أحدث النظم
الأوراق المطلوبة للتقديم في تكافل وكرامة 2026 .. وخطوات التسجيل
هونشي E-HS9 الفاخرة.. هل تراها رولز وريس كولينان الصينية؟
ياسمين عز: لو صعدنا قبل النهائي اللاعيبة ياخدوا هدية «حتة من البحر» إيجار قديم مدى الحياة
إبراهيم حسن قبل مواجهة الأرجنتين: نلعب من أجل مصر ولا نخشى ميسي.. ولدينا محمد صلاح
أحمد حمودة: حسام حسن رد على المُشككين.. ومحمد هاني لاعب كبير
ستيفن موريرا نجم منتخب الرأس الأخضر يروي رحلة اعتناقه الإسلام
المغرب تحطّم الرقم العربي وتقترب من إنجاز أفريقي تاريخي في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب تحطّم الرقم العربي وتقترب من إنجاز أفريقي تاريخي في كأس العالم 2026

منتخب المغرب
منتخب المغرب
رباب الهواري

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما أصبح أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من المونديال، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس القوة الهجومية الكبيرة التي ظهر بها “أسود الأطلس” خلال مشوارهم في البطولة.

رقم عربي جديد باسم أسود الأطلس

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، ليحطم الرقم القياسي العربي السابق الذي كان مسجلًا باسم المنتخب الجزائري، بعدما أحرز 7 أهداف في نسخة واحدة من البطولة، ليؤكد المغرب تفوقه الهجومي ويواصل تحقيق الإنجازات التاريخية على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الرقم بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية، حيث نجح لاعبوه في استغلال الفرص بصورة مثالية، ليصبحوا أصحاب أقوى حصيلة تهديفية لمنتخب عربي في تاريخ نسخة واحدة من كأس العالم.

مطاردة الرقم الأفريقي

ولم تتوقف إنجازات المغرب عند الرقم العربي فقط، بل بات المنتخب على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم منتخب السنغال في النسخة الحالية من كأس العالم، والذي بلغ 10 أهداف.

ويمنح استمرار المغرب في البطولة فرصة ذهبية لتحطيم الرقم الأفريقي أيضًا، خاصة مع امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق أمام أقوى المنتخبات.

إنجاز يعكس تطور الكرة المغربية

ويؤكد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح المنتخب منافسًا قويًا على المستوى العالمي، وواصل البناء على إنجازاته السابقة بتحقيق أرقام تاريخية جديدة في كأس العالم.

وبات “أسود الأطلس” يمثلون نموذجًا للنجاح الكروي العربي والأفريقي، بعدما جمعوا بين النتائج المميزة والأداء الهجومي الممتع، ليقتربوا من كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية، مع طموح بمواصلة المشوار وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال منافسات مونديال 2026

منتخب المغرب منتخب السنغال اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

صورة أرشيفية

ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

هل أرباح صُنّاع المحتوى حلال؟.. أمين الفتوى يجيب ويوضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء

هل يجوز الاعتماد على برامج الذكاء الاصطناعي في تفسير القرآن؟.. الإقتاء تجيب

المعاهد الأزهرية

بداية من العام القادم.. ضوابط تدريس اللغة الفرنسية بالمعاهد الأزهرية النموذجية واللغات

بالصور

تكهنات غريبة عن مبابي.. وهذه أبرز الخرافات عن حبوب الوجه

مبابي
مبابي
مبابي

‏7 أخطاء شائعة تهدد سيارتك في الصيف.. تجنبها قبل فوات الأوان

أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك
أخطاء شائعة تهدد سيارتك

من الساحل إلى مهرجان جرش وبيروت.. خريطة حفلات نجوم الغناء في يوليو 2026 |تقرير

حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026
حفلات النجوم فى يوليو 2026

لعشاق التعديلات.. سعر ومواصفات سوبارو امبريزا المستعملة في مصر

سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا
سوبارو امبريزا

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد