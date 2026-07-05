المغرب تحطّم الرقم العربي وتقترب من إنجاز أفريقي تاريخي في كأس العالم 2026

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعد ما أصبح أكثر منتخب عربي تسجيلاً للأهداف في نسخة واحدة من المونديال، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا يعكس القوة الهجومية الكبيرة التي ظهر بها “أسود الأطلس” خلال مشوارهم في البطولة.

رقم عربي جديد باسم أسود الأطلس

ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم، ليحطم الرقم القياسي العربي السابق الذي كان مسجلًا باسم المنتخب الجزائري، بعدما أحرز 7 أهداف في نسخة واحدة من البطولة، ليؤكد المغرب تفوقه الهجومي ويواصل تحقيق الإنجازات التاريخية على الساحة العالمية.

ويأتي هذا الرقم بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب المغربي في الأدوار الإقصائية، حيث نجح لاعبوه في استغلال الفرص بصورة مثالية، ليصبحوا أصحاب أقوى حصيلة تهديفية لمنتخب عربي في تاريخ نسخة واحدة من كأس العالم.

مطاردة الرقم الأفريقي

ولم تتوقف إنجازات المغرب عند الرقم العربي فقط، بل بات المنتخب على بعد هدف واحد من معادلة الرقم القياسي الأفريقي المسجل باسم منتخب السنغال في النسخة الحالية من كأس العالم، والذي بلغ 10 أهداف.

ويمنح استمرار المغرب في البطولة فرصة ذهبية لتحطيم الرقم الأفريقي أيضًا، خاصة مع امتلاك الفريق مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على صناعة الفارق أمام أقوى المنتخبات.

إنجاز يعكس تطور الكرة المغربية

ويؤكد هذا الإنجاز التطور الكبير الذي تشهده الكرة المغربية خلال السنوات الأخيرة، بعدما أصبح المنتخب منافسًا قويًا على المستوى العالمي، وواصل البناء على إنجازاته السابقة بتحقيق أرقام تاريخية جديدة في كأس العالم.

وبات “أسود الأطلس” يمثلون نموذجًا للنجاح الكروي العربي والأفريقي، بعدما جمعوا بين النتائج المميزة والأداء الهجومي الممتع، ليقتربوا من كتابة فصل جديد في تاريخ الكرة الأفريقية، مع طموح بمواصلة المشوار وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال منافسات مونديال 2026