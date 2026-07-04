التشكيل الرسمي لمباراة فرنسا وباراجواي في ثمن نهائي كأس العالم 2026

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي فرنسا وباراجواي التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.

ويدخل منتخب فرنسا المباراة بتشكيل يضم:

مايك ماينان في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: جول كوندي، لوكاس دين، أدريان رابيو، دايوت أوباميكانو.

وفي خط الوسط: ويليام صليبا، عثمان ديمبيلي، كواديو كوني.

وفي الهجوم: كيليان مبابي، مايكل أوليسيه، برادلي باركولا.

في المقابل، جاء تشكيل منتخب باراجواي كالتالي:

أورلاندو جيل في حراسة المرمى.

وفي الدفاع: خوان كاسيريس، جونيور ألونسو، عمر ألديريتي، جوستافو جوميز.

وفي الوسط: فيكتور فيلاسكيز، دييجو جوميز، أدريان كوباس.

وفي الهجوم: جوليو إنسيسو، ماتياس جالارزا، ميجيل ألميرون.