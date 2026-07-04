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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يواصل كتابة التاريخ.. «أسود الأطلس» أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ ربع نهائي كأس العالم مرتين

منتخب المغرب
منتخب المغرب
إسلام مقلد

واصل المنتخب المغربي تألقه اللافت في نهائيات كأس العالم 2026؛ بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، إثر فوزه المستحق على منتخب كندا بثلاثية نظيفة، ليؤكد أن الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال قطر 2022 لم يكن مجرد استثناء، بل بداية لمسيرة ثابتة بين كبار منتخبات العالم.

ووفقًا لإحصاءات "أوبتا"، أصبح المنتخب المغربي المنتخب الرابع عشر الذي ينجح في بلوغ الدور ربع النهائي (مرتين أو أكثر)، منذ اعتماد نظام خروج المغلوب في كأس العالم بداية من نسخة 1986.

منتخب المغرب ينضم لقائمة أبرز القوى الكروية العالمية

وانضم "أسود الأطلس" إلى قائمة تضم أبرز القوى الكروية العالمية، يتصدرها منتخب البرازيل بـ 9مرات، بالتساوي مع ألمانيا، ثم الأرجنتين 8 مرات، وفرنسا 7 مرات، وإيطاليا وهولندا 5 مرات لكل منهما، وإنجلترا وإسبانيا 4 مرات، وكرواتيا والبرتغال وبلجيكا وأوروجواي 3 مرات لكل منتخب، بينما وصل كل من المغرب وسويسرا إلى هذا الدور مرتين.

أول منتخب عربي أفريقي ينجح في بلوغ الدور ربع النهائي للمونديال

وواصل المنتخب المغربي ترسيخ مكانته في تاريخ الكرة العربية والأفريقية، بعدما أصبح أول منتخب من عربي أفريقي ينجح في بلوغ الدور ربع النهائي في مناسبتين مختلفتين بكأس العالم.

وكان المغرب قد صنع إنجازًا تاريخيًا في مونديال قطر 2022؛ عندما بلغ الدور نصف النهائي كأول منتخب عربي وأفريقي يحقق هذا الإنجاز، قبل أن يكرر حضوره بين أفضل 8 منتخبات في نسخة 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ليؤكد استمرار المشروع الكروي المغربي وتطوره على أعلى المستويات العالمية.

المنتخب المغربي كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب كندا

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