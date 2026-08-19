حملات أمنية مكبرة من مباحث الكهرباء لضبط سارقي التيار بالجيزة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات أمنية مكبرة بعدد من مناطق محافظة الجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركات توزيع الكهرباء، لمواجهة جرائم سرقة التيار الكهربائي والتوصيلات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وتستهدف الحملات المرور على العقارات والمنشآت والمحال التجارية، وفحص التوصيلات والعدادات، ورصد أي حالات تلاعب أو استيلاء غير مشروع على التيار الكهربائي، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للحفاظ على المال العام ومواجهة المخالفات.



وتأتي الحملات بالتزامن مع استمرار تكثيف أعمال الرقابة على مخالفات الكهرباء بمختلف مناطق الجيزة، حيث سبق ضبط حالات سرقة للتيار خلال حملات ميدانية بالمحافظة.



وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع التي تم ضبطها، مع استمرار الحملات لضبط المخالفين والحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائي.