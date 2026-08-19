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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

مُزينة بالورود| شاهد.. عريس يزف عروسته في سيارة ربع نقل

السيارة
السيارة
محمد بدران

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر خلاله عريس وعروسه في مشهد غير مألوف خلال حفل زفافهما، بعدما قرر العريس قيادة سيارة ربع نقل مزينة بالورود، وسط أجواء من الفرحة والاحتفال.

وأظهر الفيديو العريس وهو يقود السيارة التي جرى تزيينها بالورود، بينما جلست العروس إلى جواره، في طريقهما إلى مراسم الزفاف، وسط أجواء احتفالية واحتفاء من الأهل والأصدقاء.

ولفت المشهد أنظار مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع اختيار العريس سيارة ربع نقل بدلًا من السيارات المعتادة التي يستخدمها العرسان خلال حفلات الزفاف، وهو ما أضفى طابعًا بسيطًا ومختلفًا على الاحتفال.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع مقطع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن إعجابهم بطريقة احتفال العروسين، ومتمنين لهما حياة زوجية سعيدة، فيما اعتبر آخرون أن بساطة المشهد جعلته أكثر تميزًا وجذبًا للانتباه.

حفل زفاف عروسة سيارة ربع نقل مزينة بالورود

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