قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تجاوزت 5 آلاف.. ارتفاع حالات الإصابة بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أظهرت بيانات حكومية أن ​عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية ‌الكونغو الديمقراطية تجاوز خمسة آلاف حالة.

وذكر معهد الصحة العامة أن الموجة السابعة عشرة ⁠من تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونجو الديمقراطية أصبحت في أواخر يوليو تموز الأكبر في تاريخ البلاد من حيث عدد الإصابات، وأن عدد الوفيات بلغ 2378 في مطلع الأسبوع، متجاوزا بذلك حصيلة الوفيات المسجلة خلال أسوأ تفش سابق للمرض بين عامي 2018 و2020.

وأشار المعهد في أحدث تقرير عن الوضع الوبائي إلى أن العدد التراكمي للحالات بلغ ‌5021 مما ⁠يجعله ثاني أسوأ تفش للمرض على مستوى العالم، بعد الوباء الذي تفشى في غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016 من حيث عدد الإصابات والوفيات.

ويعود سبب تفشي المرض الحالي إلى سلالة ⁠بونديبوجيو من فيروس إيبولا، التي لا توجد لها لقاحات أو علاجات معتمدة.

وزاد انتشار المرض منذ الإعلان عن التفشي الحالي في 15 ⁠مايو بسبب عوامل منها ضعف البنية التحتية لقطاع الصحة في البلاد ورفض السكان اتباع بعض إجراءات ⁠السلامة إضافة لاضطرابات تشهدها البلاد واحتجاجات لبعض العاملين في مكافحة المرض مما أعاق جهود تحديد حالات الإصابة بسرعة والتعامل معها.
 

إيبولا الكونغو الديمقراطية معهد الصحة العامة الإصابات الوفيات أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد