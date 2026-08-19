مقتل 9 أشخاص جراء اندلاع حريق في فندق بالهند

لقي تسعة أشخاص على الأقل حتفهم إثر نشوب حريق هائل اليوم (الأربعاء) في أحد الفنادق بمدينة "كالكوتا" الهندية.

وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحريق نشب في حوالي الساعة الثانية فجر اليوم بالتوقيت المحلي للهند، مما أدى إلى محاصرة العديد من الأشخاص.. مشيرة إلى أنه تم إنقاذ نحو 60 شخصا.

من جانبها، أفادت إدارة الإطفاء بأن مواطنين بنغاليين كانوا من بين القتلى جراء هذا الحريق، حيث أنهم سافروا إلى مدينة "كالكوتا" من أجل تلقي العلاج.

وأشارت الشبكة إلى أن الشرطة الهندية فتحت تحقيقا من أجل تحديد أسباب اندلاع الحريق.. موضحة أن التقارير الأولية تفيد بأن الحريق اندلع في الطابق الثالث من الفندق، وربما نجم عن انفجار جهاز تكييف، إلا أنه لم يتم بعد التأكد من السبب الدقيق.