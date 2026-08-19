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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة "بريكس" تبرز مساعي أندونيسيا لتنمية سوق السياحة الفاخرة

شبكة "بريكس" تبرز مساعي أندونيسيا لتنمية سوق السياحة الفاخرة
شبكة "بريكس" تبرز مساعي أندونيسيا لتنمية سوق السياحة الفاخرة
أ ش أ

 سلطت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية الضوء على مساعي أندونيسيا لتنمية سوق السياحة الفاخرة المحلية لتنشيط الإنفاق المحلي من خلال قيام وزارة السياحة بربط الشركات المحلية بالسياح المحتملين وسط نمو ملحوظ في الرحلات الداخلية.

وأوضحت الشبكة الإخبارية اليوم (الأربعاء) أن وزارة السياحة الأندونيسية كثفت جهودها لتعزيز سوق السياحة الفاخرة المحلية من خلال منتدى شبكات الأعمال الفاخرة، الذي يربط 11 شركة سياحية بما لا يقل عن 25 عميلا محتملا.

ووفقا لما ذكرته الشبكة الإعلامية، تهدف هذه الجهود إلى مساعدة الشركات على توسيع أسواقها واستكشاف الفرص في مختلف الوجهات السياحية في أندونيسيا.

وفي هذا السياق، قالت نائبة وزير السياحة لشؤون التسويق، ني مادي أيو مارثيني: "نسعى لضمان تدوير أموال الأندونيسيين محليا من خلال منتجات سياحية فاخرة ذات مستوى عالمي".

وأشارت مارثيني إلى أن تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي أثرا على قرارات السفر إلى الخارج، ما يتيح فرصة لقطاع السياحة الأندونيسي لجذب المزيد من المسافرين المحليين.

وأكدت على أهمية استفادة شركات السياحة من نمو القطاع، مشيرة إلى تسجيل 1.20 مليار رحلة سياحية داخلية في عام 2025، بزيادة قدرها 17.53% عن العام السابق. كما لفتت إلى تسجيل 630.41 مليون رحلة سياحية داخلية في النصف الأول من عام 2026، بزيادة 2.71% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت مارثيني إن هذه الأرقام القوية تقدم للشركات فرصة لجذب المزيد من الأندونيسيين إلى خدمات سياحية عالية الجودة في جميع أنحاء البلاد، مع عروض تركز على الراحة والخصوصية والتجارب الفريدة ومسارات الرحلات الشخصية. وشجعت الشركات على تنويع منتجاتها، متوقعة أن يؤدي التوسع في السياحة الممتازة إلى تحقيق فوائد أكبر للشركات والمجتمعات المحلية في الوجهات السياحية

شبكة تلفزيون بريكس الدولية مساعي أندونيسيا لتنمية سوق السياحة الفاخرة تنشيط الإنفاق المحلي وزارة السياحة

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