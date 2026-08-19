"الزراعة" تطلق برنامجاً موسعاً لتدريب مبعوثين من 7 دول أفريقية على إدارة المزارع السمكية

افتتح الدكتور سعد موسى، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، البرنامج التدريبي الموسع تحت عنوان “تنمية المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا”، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم الكامل للأشقاء الأفارقة، وتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ببناء قدرات العاملين بالقطاع الزراعي بالدول الشقيقة.

يأتي هذا البرنامج — الذي يُنفذه المركز المصري الدولي للزراعة، على مدار شهرين — ثمرة للتعاون المشترك بين المركز، وهيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا)، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية. حيث يشارك فيه 10 متدربين يمثلون 7 دول أفريقية شقيقة وهي: الصومال، بنين، تنزانيا، توجو، رواندا، غينيا كوناكري، ونيجيريا.

وفي كلمته خلال افتتاح الفعاليات، نقل موسى تحيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى المبعوثين مشيرا إلى أن المركز المصري الدولي للزراعة يمثل الذراع التنفيذي بوزارة الزراعة لتدريب الكوادر الفنية القادمة من دول أفريقيا، وشرق آسيا، وأمريكا اللاتينية، بهدف نقل الخبرات المصرية ودفع عجلة التنمية الزراعية الشاملة.

وأضاف المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، ان البرنامج يتضمن جدولاً تدريبياً مكثفاً يجمع بين الجانبين العلمي والتطبيقي، كما يشمل زيارات ميدانية لعدد من المحافظات للاطلاع على أحدث النماذج في طرق الاستزراع السمكي والمشاريع القومية ذات الصلة، بالإضافة الى تطبيقات عملية داخل المفرخات والمزارع الخاصة بإنتاج أسماك وحيدة الجنس، وآلية اعداد دراسات الجدوى المتخصصة لإدارة المشروعات السمكية بنجاح، فضلاً عن تنفيذ جولات علمية تشمل المعاهد والمعامل البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية.

ووجه نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، الشكر لكل من هيئة "الجايكا"، والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وفريق العمل والمنسقين بالمركز المصري الدولي للزراعة، مثمناً جهودهم المستمرة لرفع كفاءة الكوادر الزراعية الأفريقية.

من جانبه، أكد "أبيساوا يو"، رئيس مكتب الجايكا بالقاهرة، أن هذا البرنامج يُعد من المبادرات المتميزة ذات التأثير القوي والمباشر على قطاع إنتاج الأسماك في أفريقيا، مشيرا إلى أن التعاون المثمر والممتد لسنوات مع المركز المصري الدولي للزراعة أثمر عن نقل الخبرات المصرية وتقديم الدعم الفني للأشقاء الأفارقة، تماشياً مع الاستراتيجية المصرية لتعزيز أواصر التعاون الزراعي المشترك.

ومن ناحيتها، شددت المهندسة سهير الحفني مدير عام المركز المصري الدولي للزراعة على أهمية هذه البرامج التدريبية المكثفة التي تُدار تحت إشراف نخبة من أبرز الخبراء المصريين بالمعاهد البحثية، مع التركيز على التطبيق العملي داخل أفضل المزارع والمراكز البحثية بمصر.

وفي ذات السياق، أوضح الدكتور أحمد نصر الله المدير الإقليمي للمركز الدولي للأسماك أن الدور الحيوي لتنمية المزارع السمكية بأحدث الأساليب العلمية الحديثة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أهمية التدريب العملي الذي يُجرى في المركز الدولي للأسماك.