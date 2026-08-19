هل الرسول كامل الصفات؟.. علي جمعة يوضح شمائله صلى الله عليه وسلم

هل الرسول كامل الصفات ؟.. يقترب المولد النبوي ويحتفي المسلمون بذكراها العطرة الشريفة، فـ هل الرسول كامل الصفات؟، وكيف وصف الله النبي محمد في القرآن؟

هل الرسول كامل الصفات؟

يقول علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في وصف عنقه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس عنقا‏,‏ فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم قصير العنق‏,‏ ولا طويل العنق‏,‏ وكأن عنقه إبريق فضة قد شيب ذهبا‏, وهذا ما وصفه به علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها‏,‏ قال رضي الله عنه في وصفه له صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كأن عنقه إبريق فضة ‏(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‏).‏

وحول رأسه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيما‏,‏ كبيرا متناسبا مع باقي جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في تناغم وتناسق رائع‏,‏ وثبت ذلك الوصف في سنته عن أصحابه رضي الله عنهم أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الرأس ‏(أخرجه أحمد في مسنده‏).

وفي بيان ‏كتفاه صلى الله عليه وآله وسلم قال‏:‏ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الكتفين متناسقتين مع رأسه ومع باقي تقسيم جسده المبارك صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وقد ثبتت عظمة وضخامة كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة‏,‏ فيما رواه هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهما‏;‏ أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكراديس ‏(رؤوس العظام‏) (‏أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في الشمائل وفي سننه‏).‏

وحول صدره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريضا شديدا مستويا‏,‏ وكان أبيض الصدر كالقمر صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وهذا ما ثبت في وصفه الشريف في سنته أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر‏ (رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏

وفي بيان بطنه صلى الله عليه وآله وسلم‏ قال:‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجر‏,‏ أي لم يكن بطنه كبيرا‏,‏ وإنما كان بطنه سواء بصدره‏,‏ إذ بروز البطن وكبره من عيوب الجسد‏,‏ وكان جسده صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه عيب‏,‏ فهو الذي تم معناه وصورته صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ فقد ثبت في سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر ‏(رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏