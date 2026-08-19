قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربه بقطعة جلد.. القصة الكاملة لواقعة القبض على أب اعتدى على نجله الصغير في البدرشين
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف بـ«حياة كريمة» في 3 محافظات
أحمد شوبير يكشف كواليس غياب إمام عاشور عن مباريات الأهلي الودية
باكستان: اجتماع رباعي مع وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا في إسطنبول
من رافينيا إلى حمزة عبد الكريم.. ماذا يفكر فليك قبل مواجهة الأهلي؟
7.1 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية لدول العالم خلال النصف الأول من عام 2026
موجة حر جديدة تضرب البلاد.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين
الإمارات: لم نقدم تسهيلات مالية لإيران..وإلغاء إقامات العمالة غير صحيح
ارتفاعات جديدة تضرب أسعار الأسماك اليوم.. الجمبري يقفز والبلطي يبدأ من 68 جنيهاً
إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق العين السخنة
زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب ولاية هايشي شمال غربي الصين
ضربة جديدة للزمالك.."شباب الأهلي الإماراتي" يحسم صفقة خوان بيزيرا مقابل 4 ملايين دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل الرسول كامل الصفات؟.. علي جمعة يوضح شمائله صلى الله عليه وسلم

النبي محمد صلى الله عليه وسلم
النبي محمد صلى الله عليه وسلم
إيمان طلعت

هل الرسول كامل الصفات؟.. يقترب المولد النبوي ويحتفي المسلمون بذكراها العطرة الشريفة، فـ هل الرسول كامل الصفات؟، وكيف وصف الله النبي محمد في القرآن؟

هل الرسول كامل الصفات؟

يقول علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في وصف عنقه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس عنقا‏,‏ فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم قصير العنق‏,‏ ولا طويل العنق‏,‏ وكأن عنقه إبريق فضة قد شيب ذهبا‏, وهذا ما وصفه به علي رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها‏,‏ قال رضي الله عنه في وصفه له صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كأن عنقه إبريق فضة ‏(رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى‏).‏

وحول رأسه صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيما‏,‏ كبيرا متناسبا مع باقي جسده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في تناغم وتناسق رائع‏,‏ وثبت ذلك الوصف في سنته عن أصحابه رضي الله عنهم أنه‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عظيم الرأس ‏(أخرجه أحمد في مسنده‏).

وفي بيان ‏كتفاه صلى الله عليه وآله وسلم قال‏:‏ كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الكتفين متناسقتين مع رأسه ومع باقي تقسيم جسده المبارك صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وقد ثبتت عظمة وضخامة كتفيه صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الشريفة‏,‏ فيما رواه هند بن أبي هالة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وغيرهما‏;‏ أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكراديس ‏(رؤوس العظام‏) (‏أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في الشمائل وفي سننه‏).‏

وحول صدره صلى الله عليه وآله وسلم‏:‏ كان صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عريضا شديدا مستويا‏,‏ وكان أبيض الصدر كالقمر صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ وهذا ما ثبت في وصفه الشريف في سنته أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر عريض الصدر‏ (رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏

وفي بيان بطنه صلى الله عليه وآله وسلم‏ قال:‏ لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجر‏,‏ أي لم يكن بطنه كبيرا‏,‏ وإنما كان بطنه سواء بصدره‏,‏ إذ بروز البطن وكبره من عيوب الجسد‏,‏ وكان جسده صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه عيب‏,‏ فهو الذي تم معناه وصورته صلى الله عليه وآله وسلم‏,‏ فقد ثبت في سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر ‏(رواه الترمذي في الشمائل والطبراني في الكبير‏).‏

هل الرسول كامل الصفات المولد النبوي صفات النبي صلى الله عليه وسلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

وفاة عريس بعد 3 أيام من زفافه ونقل زوجته للمستشفى في طوخ بالقليوبية

الصلاة

هل نسيان البسملة في الفاتحة يبطل الصلاة؟.. الأزهر يوضح حكم من نسي قولها

محمد صلاح ووكيله

35 % من نصيبك .. وصلة مزاح بين محمد صلاح ووكيله رامي عباس

إمام عاشور

إعلامي: «آدم وطني» يُحرج الأهلي مُجددًا.. وإمام عاشور «قاعد ساكت بيتفرج»| فيديو

الأهلي وبرشلونة

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة اليوم في كأس خوان جامبر .. والقنوات الناقلة

الدوري المصري

إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

مصطفى شوبير

سوق الانتقالات يشتعل.. ماذا حدث في كواليس صفقة مصطفى شوبير مع «يوفنتوس»؟

إمام عاشور

ننشر تفاصيل جلسة الأهلي مع إمام عاشور قبل بيان رفض رحيله

ترشيحاتنا

هيثم حسن

هيثم حسن يترقب الظهور الأول أوروبيا مع سيلتك الاسكتلندي ضد لاسك لينز في تصفيات دوري الأبطال

لوكاكو

"نابولي" يتحرك نحو ثنائي الدوري الإنجليزي لتعويض رحيل لوكاكو

مورينيو و رودري

بعد انتقاله لبرشلونة.. مورينيو يفتح النار على رودري: ريال مدريد لا يسمح بالتردد

بالصور

بفستان لافت .. جوري بكر تستعرض جمالها عبر إنستجرام | صور

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

الأمريكية «هايدن بانتير» تتصدّر البحث .. حقيقة وفاتها وتفاصيل الساعات الأخيرة

حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير
حقيقة وفاة هايدن بانتير

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة .. مكانها الصحيح مفاجأة

5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة
5 أطعمة لا تضعيها في باب الثلاجة.. مكانها الصحيح مفاجأة

إطلالة كاجوال.. مي عز الدين تخطف الأنظار بظهورها

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائب محمد الحداد - أمين سر لجنه الطاقه بمجلس النواب

النائب محمد الحداد يكتب: قراءة في أطروحات « الطاقة».. ولماذا لا تكفي معادلة حسابية نظرية للحكم على قطاع البترول والغاز في مصر؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : صراع سرعة التفكير ورد الفعل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كده رضا».. من يملك المعلومة يملك اللعبة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل الصالح للزواج… كيف تصنعه التربية؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبو فيس الأول

المزيد