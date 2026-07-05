إنذاران يُهددان ثنائي منتخب مصر بالغياب عن مباراة دور الثمانية .. تفاصيل

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة عن وجود حالتي إنذار داخل صفوف المنتخب الوطني المصري قد تتسببان في غياب لاعبين عن مباراة دور الثمانية ببطولة كأس العالم 2026 حال تخطي منتخب الأرجنتين.

وقال العمايرة عبر حسابه على فيسبوك:

"2 لاعبين بمنتخبنا الوطني المصري مهددين بالغياب عن مباراة دور الثمانية في حالة تخطي منتخب الأرجنتين إذا حصلوا على إنذار بمباراة الأرجنتين".

وأوضح أن الثنائي المهدد هما: ياسر إبراهيم هيثم حسن .

وتابع العمايرة" : "عارف أن كتير شايفين أن الصعود مستحيل بس ممكن نصعد بعون الله تعالى و توفيقه".

ونجح الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، في إعادة الروح القتالية إلى المنتخب، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، ليحصد المنتخب إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة، بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية البطولة، وأعاد الأمل للجماهير المصرية في المنافسة أمام كبار المنتخبات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يأمل الفراعنة في مواصلة رحلتهم التاريخية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام بطل العالم، وسط دعم جماهيري كبير، وثقة متزايدة في قدرات حسام حسن ولاعبيه على مواصلة كتابة التاريخ.