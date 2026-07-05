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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفراعنة يستحقون الاحتفال .. سهام صالح: حسام حسن أعاد الروح للمنتخب وأحيا حلم المصريين

منتخب مصر
منتخب مصر
علا محمد

أعربت الإعلامية سهام صالح عن سعادتها الكبيرة بالإنجاز الذي حققه منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن ما يعيشه المصريون حاليًا يمثل مناسبة استثنائية تستحق الاحتفال.

وقالت سهام صالح، خلال تصريحاتها في برنامج "ستاد العاصمة" المذاع عبر قناة ON E، إنها تطلق على هذه الأجواء اسم "عيد الفراعنة المونديالي"، في إشارة إلى الفرحة العارمة التي يعيشها الشارع المصري، معتبرة أن هذا الإنجاز التاريخي أصبح بمثابة عيد جديد يُضاف إلى الأعياد التي يحتفل بها المصريون، لما يحمله من مشاعر الفخر والسعادة بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في البطولة.

ونجح الجهاز الفني، بقيادة حسام حسن، في إعادة الروح القتالية إلى المنتخب، وهو ما انعكس بشكل واضح على أداء اللاعبين داخل الملعب، ليحصد المنتخب إشادة جماهيرية وإعلامية واسعة، بعدما قدم مستويات قوية منذ بداية البطولة، وأعاد الأمل للجماهير المصرية في المنافسة أمام كبار المنتخبات.

ويواصل منتخب مصر استعداداته لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، حيث يأمل الفراعنة في مواصلة رحلتهم التاريخية وتحقيق مفاجأة جديدة أمام بطل العالم، وسط دعم جماهيري كبير، وثقة متزايدة في قدرات حسام حسن ولاعبيه على مواصلة كتابة التاريخ.

الإعلامية سهام صالح بطولة كأس العالم 2026 المنتخب المصري منتخب مصر كأس العالم مصر و الارجنتين

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