إبراهيم حسن: بنوعد الرئيس السيسي والمصريين إننا هنقاتل لآخر لحظة في مشوار المونديال

هنأ إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، المصريين على تأهل المنتخب إلى دور الـ 16 في كأس العالم؛ بعد تخطي عقبة أستراليا.

وقال إبراهيم حسن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "أشكر الرئيس السيسي على تهنئته لنا، وهذا الأمر بمثابة دافع لنا لتحقيق الإنجازات".

وأضاف إبراهيم حسن: "بنوعد الرئيس السيسي والشعب المصري إننا هنقاتل لآخر لحظة؛ لتحقيق الفوز في مشوار المونديال".

وأكمل إبراهيم حسن: "اللي بنعمله ده أقل حاجة نقدمها لمصر والشعب المصري الجميل".

وأكد إبراهيم حسن: "المصريين في أمريكا وكندا عاملين ملحمة تشجيع كبيرة للغاية، وإحنا عايزين نعمل قد اللي عملناه ده 100 مرة، وإحنا هنا عشان نرفع علم مصر، وعلم مصر ده حاجة كبيرة جدا".