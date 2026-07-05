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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد سليمان: أعرف أخبار النادي من السوشيال .. ومعتمد جمال يستحق الإشادة

أحمد سليمان
أحمد سليمان
عبدالله هشام

أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على معرفته بأخبار النادي من خلال السوشيال ميديا مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يكون سانتوس هو المدير الفني الجديد للزمالك.

وقال «سليمان» في تصريحاته: من الممكن أن يكون سانتوس هو المدير الفني الجديد للزمالك لأن هناك بعض الشخصيات عبر السوشيال يعلمون القرارات مبكرًا.

وواصل: هناك أشخاص يعرفون معلومات عن النادي وعضو المجلس لايعرفها وكان هناك شخص تقرأ المعلومة عنده وبعدها بربع ساعة تتحقق. 

وأكمل:  حتى لو رحل معتمد جمال عن منصبه فإنه يستحق الإشادة بعد التتويج بلقب بطولة الدوري المصري بدلا من الإشادة بأشخاص لا يمتون للاعبين أو المدرب بصله وبعيدين تماما عن الإنجاز. 

مدرب الزمالك الجديد

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تفاصيل جديدة بشأن القيادة الفنية لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك،مؤكداً أن المدرب القادم خلفاً لمعتمد جمال سيكون مدرباً برتغالي الجنسية.

وقال أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "كلام نهائي.. خليفة معتمد جمال في الزمالك سيكون مدرب برتغالي".

يأتي تصريح أحمد حسن في ظل ترقب جماهير الزمالك لحسم ملف المدير الفني الجديد، بعد تولي معتمد جمال المهمة بشكل مؤقت وقيادته الفريق في عدد من المباريات المحلية والقارية.

وأكد الإعلامي شوبير إلى أن إدارة الزمالك تلقت عددًا كبيرًا من السير الذاتية لمدربين أجانب خلال الفترة الماضية، وتم عقد عدة اجتماعات عبر تقنية “زووم” مع بعضهم، دون الكشف عن أسماء محددة حتى الآن.

الزمالك نادي الزمالك سانتوس فريق الزمالك أحمد سليمان

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